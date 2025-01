Felpörgetheti a használtautó-piacot a munkáshitel

Óriási segítséget jelent a fiatal szakembereknek az idén bevezetett munkáshitel. Az új hitelkonstrukcióval akár négymillió forintot is kaphatnak a 17 és 25 év közötti fiatal szakemberek, amennyiben megfelelnek az igénylés feltételeinek, és vállalják, hogy legalább öt évig Magyarországon élnek és dolgoznak. A munkáshitel összegét vállalkozásfejlesztésre, vagy akár eszköz- és járművásárlásra is fordíthatják az igénylők. Az említettek mellett a kormány tervei szerint a konstrukció hozzájárul a fiatalkori munkanélküliség csökkentéséhez és a szakmunkáshiányt is enyhítheti. Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a járművásárlással egy kisvállalkozó szemszögéből, most pedig kereskedőket kérdeztünk arról, milyen kishaszonjárművek lehetnek a szakemberek kiszemeltjei, és hogyan hathat a munkáshitel a használt kisteherautók, kisbuszok piacára.

A munkáshitel nem csupán kisteherautóra, kisebb áruszállítóra is költhető

Fotó: Opel

Több választási lehetőség is lesz a munkáshitel miatt

Törzsök Tamás, a használt kishaszonjárműveket forgalmazó nyíregyházi Neptun-Car Kft. ügyvezetője arról számolt be szerkesztőségünknek, bár még nem érződik a munkáshitel hatása, óriási a kereslet a haszonjárművekre.

– Ennek az lehet az egyik oka, hogy februártól jelentősen emelkednek az autók forgalomba helyezésének költségei, de az eredetvizsga, a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv árán is hatalmasat emeltek, és sokan előre hozták a vásárlást. Tavaly nagyot esett a kereslet az építőipar mélyrepülése miatt, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, a dupla fülkés, öt-hat-hétszemélyes és platós kisteherautók a legkeresettebbek. Ezeket követik a személyautóknál nagyobb, zárt kisteherautók, majd a dobogó alsó fokára a személyautó méretű kis áruszállítók „állhatnak fel”. Utóbbiak nagyon jó áron elérhetők, és sokak igényeit kielégítik, az egyéni vállalkozóknak is ideálisak lehetnek, amennyiben nem kell hosszabb anyagokat, esetleg nagyobb mennyiségű építőanyagot szállítani. Ha a járművek korát nézzük, leginkább a 10 év körüli modelleket keresik a vásárlók. Ezek hozzávetőleg hárommillió forinttól elérhetők, ráadásul jellemzően még nincsenek AdBlue-rendszerrel felszerelve, így megbízhatóbbak is fiatalabb társaiknál – ez pedig nagyon fontos szempont mindegyik vállalkozásnak – ismertette a legnépszerűbb kishaszonjárműveket a kereskedő. Törzsök Tamás arra is kitért, a munkáshitel megjelenése feltehetőleg fokozza majd a használt haszonjárművek iránti keresletet.

Miklós István / szon.hu