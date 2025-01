Ferrari élmény tizedáron – Toyota-hibrid legendás megbízhatóságával

Fotó: Aero Over / Ferrari

Az Aero Over tuningcég is azon japán vállalkozások sorába tartozik, amelyik szívesen ruházza fel új személyiséggel az autókat, lásd G-osztálynak felöltöztetett Suzuki Jimny. Most azonban felfedeztek egy érdekes párhuzamot, miszerint néhány alkatrész segítségével a Toyota Crown Sport szabadidő-autó egész meggyőző Ferrari Purosangue-másolattá válik. Bár inkább utóbbi a másolat, hiszen a japánok már 2022 júliusában bemutatták a modelljüket, míg az olasz telivér csak 2022 szeptemberében debütált.

Fotó: Aero Over

Az Aero Over tuningcég egy új első-alsó lökhárítóbetét (nettó 74 250 jen) illetve egy méretes hátsó diffúzor, és ez utóbbit megtöltő sportkipufogó és néhány koronát ábrázoló matrica (nettó 9350 jen) segítségével módosítja a hibrid hajtású japán szabadidő-autó megjelenését, a megfelelő felnikészlet beszerzését már az ügyfélre bízzák. Noha a Tokyo Auto Salon tuningkiállításon megvolt a bemutató, néhány elemen még dolgoznak, ezért azoknak csak később lesz ára.

Fotó: Aero Over

Persze nem tökéletes másolatról van szó az Aero Over Toyota Crown Sport esetén, de ahhoz képest, hogy az eredeti autó árának mintegy tizedébe – a Ferrari Purosangue ára Japánban 64 433 900 jen extrák nélkül, a Crown Sport 5,9-7,65 millió jen – kerül, nem lehet panaszkodni az eredményre.