Futurisztikus autót faragott a bZ4X-ből a Toyota

Fotó: Modellista

A Toyota házi tuningcége a Modellista, amely a különféle kiegészítők mellett egy tanulmányautót is vitt az idei Tokyo Auto Salon tuningkiállításra. A Modellista Concept Zero egy futurisztikus megjelenésű bZ4X villanyautó, amely bármelyik sci-fiben megállja a helyét. Ehhez szinte mindent fehérre kell fényezni, és mindezt kiegészíteni némi sejtelmes kék megvilágítással. Meg látványosan kanyargó küszöbburkolattal...

Fotó: Modellista

Visszatérő elem az utastérben a kék fény, nem csak a gyári hangulatfényt állították át erre, de az anyósülés előtti díszbetéten és az ülések közötti tároló fedelén keresztül is ilyet látunk világítani. A sajtóanyagban nincs szó műszaki változásokról, de azt azért leírják, hogy az átalakítás során a futurisztikus megjelenés mellett még az utasok komfortját is szem előtt tartották, de arra már nem térnek ki, hogy ez mit is jelent. Nem valószínű, hogy a Modellista Concept Zero elemei bekerülnek a tartozékkatalógusba, már csak azért sem, mert a 2022-ben piacra dobott villanyautónak hamarosan esedékes a frissítése.