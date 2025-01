Ha lehet választani, a VW villanyautó-vásárlók 70%-a kér hatótávnövelőt

Fotó: Scout

Október végén ismerhettük meg a Volkswagen tulajdonában álló, de attól jogilag független – ez a megkülönböztetés fontos, mert a kaliforniai márkakereskedők pert indítottak, hogy ellehetetlenítsék az online-értékesítést – Scout terepjárót és pickupot, amelyet alapvetően villanyautónak készítettek. Azért készítettek az alvázgerendák közé szerelhető hatótávnövelő benzinmotort is, és ez bölcs döntésnek bizonyult.

Fotó: Scout

Scott Keogh, a márka vezetője a Bloomberg-nek beszélt arról, hogy az eddigi 50 000 megrendelésnél abban nincs meglepetés, hogy a vásárlók 70%-a a Traveler terepjárót választja, 30% kéri a Terra pickupot, az viszont szokatlanul magas arány, hogy 70%-ban kérték a hatótávnövelőt is. Az EREV hatótávnövelő segítségével a Scout márka a következő 20-30 évben a vásárlói igényeknek megfelelő járműveket tud kínálni. A márka egyébként műholdas kommunikációt is kínál majd a járművekhez, amelyek segítségével az okosfunkciók akkor is használhatóak, ha olyan területen van az autó, ahol nincs mobiltelefon-térerő.