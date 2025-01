Hazafias színekben tündököl a legújabb Mustang GTD

Fotó: Ford

1962-ben egy kis csapat dolgozott azon, hogy egy hétköznapi szedánból sportos autót faragjon, az 1964½-es Mustang pedig azonnal hatalmas siker lett. Nem csak az eladások terén, de a versenypályákon is: az első versenyén, az 1964-es Tour de France-on is győzelmet aratott, amelyet az azóta eltelt 60 év alatt számos másik követett. Aktuálisan ez a leggyorsabb amerikai autó a Nürburgringen, úgyhogy a 2025-ös Detroiti Autószalonon mindezt megünneplik a hazafias színeket felvonultató Ford Mustang GTD Spirit of America modellel.

Fotó: Ford

A karosszéria Performance White színű, de azért bőven akad látható karbon elem is, középen Race Red és Lightning Blue színű versenycsík húzódik végig, a hátsó szárny oldalfalai Race Red színre vannak fújva. Az autó mögött haladóknak segít a légterelő alsó részén elhelyezett Mustang felirat. A megrendelő döntheti el, hogy Race Red színű, vagy csupaszon hagyott karbon tükörházakat kér.

Fotó: Ford

Az utastérben a kárpitozás egyedi, alapvetően Black Onyx színű a bőr-Dinamica műbőr kárpit, de azért vannak fehér betétek a támlán és az ajtókárpiton. Az ülés közepén szaggatott piros csík húzódik végig, a díszvarrást kék cérnával készítik. Műszakilag nincs változás a Ford Mustang GTD Spirit of America esetén, az 5,2 literes kompresszoros V8-as teljesítménye 815 lóerő, nyomatéka 900 Nm, az elérhető csúcssebesség 325 km/óra – természetesen a Performance csomag ott van a fedélzeten. A vételárat nem árulták el, de akinek van 325 000 dollárja egy Mustangra, az nem fog fennakadni pár ezer-tízezer dolláros extra kiadáson.