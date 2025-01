Hűtőrácsból sosem elég – még egy Rolls-Royce-on sem

Fotó: Mansory

Tavaly újult meg a Rolls-Royce Cullinan megjelenése, a Mansory tuningcég pedig most készült el a megdöbbentő átalakításával. A lényeg a kovácsolt karbonból készített új karosszériaelemek jelentik, no meg a mindent eluraló hűtőrács, amely egyfelől emeletes, másfelől megvilágított. Mifelénk ez fehér fényt jelent, de ahol a jogszabályok nem tiltják, elérhető színes, például kék megvilágítás is. A kerékjáratokban kényelmesen elfér a 24 colos átmérőjű kovácsolt FD 15 alufelni, amelyre 295/30 méretű abroncsokat szerelnek.

Fotó: Mansory

Az ügyfél döntheti el, hogy oldalt 2-2 kerek, vagy középen 2 sokszög alakú kipufogó-végződést kér, a sportkipufogó kell a motortuninghoz. A Mansory Rolls-Royce Cullinan 6,75 literes V12-es biturbójának teljesítményét 720 LE/1050 Nm-re növelik, ami 120 lóerő és 150 Nm-es gyarapodást jelent. Ezzel az erővel az óriási szabadidő-autó mindössze 4,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre, a végsebesség marad elektronikusan korlátozott 250 km/óra.