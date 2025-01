Nagy hasáb, zéró kólával - Hyundai Santa Fe PHEV videóteszt

Lehetetlen szó nélkül elmenni az új koreai SUV mellett, részben tekintélyes méretei (4,83 méter hosszú), részben pedig maszkulin, kissé amerikás dizájnja miatt is. Persze nem ez az egyetlen formabontó modell a Hyundai kínálatában, elég csak a kompakt Konára, az elektromos Ioniq 6-ra vagy a Staria egyterűre gondolni, de tudásával is tud meglepetést okozni a felső polcra szánt Santa Fe. Ezt persze tükrözi az ára is, hiszen a fronthajtású, öntöltő hibrid alapmodell listaára 23,59 millió forintról indul. Videónkból kiderül, mennyit kérnek a minden földi jóval felszerelt, 4x4-es PHEV csúcskivitelért, miként az is, hogy milyen a komfortja, dinamikája, fogyasztása, minősége és számos más tulajdonsága, a gyenge pontjairól sem megfeledkezve. Útra fel!

