Idő előtt: Volkswagen T-Roc II

Fotó: Volkswagen / Cochespias

Immár 3 kompakt szabadidő-autó van a Volkswagen kínálatban, ezek közül először a húzómodell Tiguant cserélték le, majd megismerhettük a nagyobb méretű Tayront, idén a T-Roc is átkerül az MQB Evo műszaki alapra. Ezzel végre hibrid hajtások is elérhetőek lesznek a típushoz. A Volkswagen márkát 2022 július 1 óta irányító Thomas Schäfer 2 évvel ezelőtt még azt nyilatkozta, hogy a márka utolsó, még benzinmotort használó újdonsága lesz a 2025-ös T-Roc, amely még a következő évtizedben is megvásárolható lesz.

Fotó: Volkswagen / Cochespias

Ahogy az már többször is megtörtént a Volkswagennel a múltban, a T-Roc képei a gyári fejegység kódjában voltak elrejtve, ahol aztán hozzáértők rájuk leltek. Az ábrákon minden bizonnyal nem az alap megjelenést látjuk, a túlméretezett méhsejt-rács alapján R Line modellel van dolgunk. Itt is összekötik elöl-hátul a lámpákat, marad a testvéreihez képest kupés befejezés a vastag C oszloppal, látványosabb felnikre számíthatunk. Azt nem tudjuk, pontosan mikor leplezik majd le a Volkswagen T-Roc második generációját, de várhatóan nem halogatják az év végéig a generációváltást – a flottafogyasztás csökkentése érdekében nagyon kellenek a hibrid modellek.