Jacky Ickx 80 évesen, tiszteletbeli vendégként hajtott végig a 2025-ös Dakaron

Fotó: Jacky Ickx

Alapvetően a versenypályákon töltötte karrierjét a belga Jackie Ickx, aki azért belekóstolt a tereprali világába is, például megnyerte az 1983-as Dakar Ralit. Most, több mint 4 évtizeddel később tiszteletbeli vendégként követte a mezőnyt, és mivel január 1-én töltötte be a 80-at, a szervezők az E80-as rajtszámot osztották neki.

Fotó: Genesis

Az autót a jelenlegi partere, a Hyundai-Kia konszern prémiummárkája, a Genesis biztosította, egy GV80-as alapján, Luc Donckerwolke vezető formatervező tervei alapján a W Motors építette meg a GV80 Desert Edition-t. Nagy átmérőjű terepmintás abroncsokat használnak, amelyek miatt a kerékjáratokat is ki kellett szélesíteni oldalanként 40 mm-rel. Az extrákkal telepakolt utastér változatlan maradt, de műszakilag van egy változás, kifejezetten ehhez az autóhoz speciális homok-terepprogramot készítettek a mérnökök. A csomagtartóban a teljes értékű pótkerék mellett szerszámok, elsősegély-készlet és túlélőcsomag (víz, élelem, kommunikációs eszköz) került elhelyezésre.

Fotó: Genesis

A mintegy 6000 km-es első közös kaland során nem volt probléma a Genesis GV80 Desert Edition-nel, az megbízhatóan szállította az ellenőrzőpontok és táborhelyek között a jelenleg Dakar-tanácsadóként dolgozó versenyzőt.