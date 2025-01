Jégautózásban remekel a Polestar

Fotó: Polestar

Joakim Rydholm egykori raliversenyzőből lett a Polestar márkánál a Driving Dynamics, azaz járműhangolás/vezetési élmény osztály vezetője, és mint ilyen, a fejlesztőközpontban a prototípusokat építő kollégák segítségével építette meg az első Arctic Circle nevű speciális modellt a Polestar 2 alapján.

Fotó: Polestar

Ennél 30 mm-rel megemelték a hasmagasságot, állítható Öhlins rugóstagokat szereltek be, amelyeket elöl-hátul toronymerevítővel kötöttek össze, a 19 colos OZ Racing Rally felnikre a Pirelli által készített 245/45 méretű abroncsokat szereltek (jégre Scorpion All Terrain 250 darab 4 mm-es szögekkel, közútra P Zero Winter). Előre Recaro Pole Position kagylóüléseket építettek be, a rajtautomatika-funkciót pedig ráprogramozták a kormány mögötti kapcsolófülre. Ez az autó nagy sikert aratott azok körében, akik kipróbálhatták, ezért most ismételtek, és a Polestar 3 és a Polestar 4 alapján is építettek most egy-egy Arctic Circle modellt.

Fotó: Polestar

Alapvetően a Polestar 3 Arctic Circle is megegyezik ezzel, de itt 40 mm-rel emelték meg a hasmagasságot, csak előre tettek toronymerevítőt. Az OZ Racing itt tartja a Rally Legend felnijének világpremierjét, a 20 colos alufelnikre Pirelli abroncsokat szerelnek – jégre 295/40 méretű Scorpion All Terrain Plus 300 darab 4 mm-es szöggel, közútra elöl 255/50, hátul 285/45 Scorpion Winter 2. Ezt az autót még számos praktikus kiegészítővel – tetőcsomagtartó, hólapát, hótrepni, kiegészítő LED-es lámpák.

Fotó: Polestar

A Polestar 4 Arctic Circle esetén 20 mm a hasmagasság-növelés, csak előre kerül toronymerevítő, hidraulikus kéziféket építettek be. Itt kifejezetten síszállításra alkalmas tetőcsomagtartót használnak, amelyeken a partner blackcrows síléceit helyezik el. A Polestar Arctic Circle trió a Zell am See-ben megrendezésre kerülő Jégversenyen debütál. Egyelőre azt mondja a gyár, hogy nem tervezi azok sorozatgyártását, de azt nem is lehet kizárni, hiszen ezek az egyedi autók a versenysportban gyökerező márka skandináv eredetét erősítik, ezekkel ki tudnának tűnni a vetélytársak közül.