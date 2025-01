Katonai beszállító akar lenni a világ leggyorsabb autóit gyártó Hennessey

Fotó: Hennessey Performance

Az autótuning terén szerzett több mint 3 évtizedes tapasztalatokat felhasználva a Hennessey Performance Engineering tuningcég most megalapította a Hennessey Defense Systems nevű leányvállalatát, kifejezetten hadi célokra optimalizált járművek előállítására. Első autójuk a Warhawk, amely egy könnyű csapatszállító a Jeep Gladiator pickup alapján.

Fotó: Hennessey Performance

A hasonló speciális járművekhez képest könnyű és így gyors a Hennessey Warhawk, amely alsó védőlemezeket kap, a bukókereten lévő rögzítések segítségével fegyvereket vagy épp elektronikus eszközöket lehet akár menet közben is használni, az ügyfél igényének megfelelő kialakítást kap a plató – a prototípuson lehajtható üléseket helyeztek el itt, de lehetséges mentőautó-kialakítás vagy épp egyszerű teherszállító rész is. Lehetőség van arra is, hogy a gyári 3,6 literes V6-os helyett dízelmotort építenek be, amivel az USA fegyveres erőinél üzemanyagként rendszeresített JP-8-assal is üzemeltethető a Warhawk.