Kémfotón a BYD kompakt szabadidő-autó friss megjelenése

Fotó: BYD / MIIT

Hamarosan a kereskedésekben lesz a BYD kínálatát lefelé bővítő Atto 2-es szabadidő-autó, és a kínai védjegy-adatbázisba most bekerült képek alapján a kompakt Atto 3-as megjelenését is frissítik. Számos ponton módosítják a karosszériát, amely sokkal lendületesebbnek tűnik.

Fotó: BYD / MIIT

Az első lökhárítóban csökken a légbeömlő mérete, és oldalt két „penge” jelenik meg, ezt a motívumot megismétlik a hátsó lökhárítóban is, ahol csökken a szürke alsó diffúzorbetét mérete, cserébe nagyobbak az ott lévő macskaszemek. Lendületesebb megjelenésű lett a hátsó lámpa betétje, e felett már nem a Build Your Dreams, hanem a BYD felirat olvasható, a klasszikus pótféklámpa helyett 2 darab „karmot” látunk felül. Az oldalfalon nem csak a küszöbburkolatot alakították át, de a C oszlop megjelenését is, ahol nagyobb az ablak, kisebb a hokiütő-motívum. A védjegy-adatbázis alapján a hajtómotor marad a 204 lóerős egység, az akkumulátor(ok) változásáról egyelőre nincs információ, azzal meg kell várni a hivatalos leleplezést.