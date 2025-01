Kristály- helyett már Tech Deck-arcot visel a Škoda Enyaq

Fotó: Skoda

Egy darabig még velünk marad a Škoda Enyaq villanyautó, ezért a félidei modellfrissítésnél az megkapta a legújabb, az Elroq modellnél debütált Modern Szolid megjelenést. Radikálisan átalakították az orrot, nincs más kristályarc, vagy épp indiános logó, helyette osztott fényszóró, szaggatott LED-csík és betűvel kiírt márkanév látható elöl. Az új orr és egyéb finomítások jóvoltából a légellenállás javult, a kombi esetén a Cw érték 0,264-ről 0,245-re csökkent, míg a kupénál 0,234-ről 0,225-re; utóbbi a márka legáramvonalasabb autójává teszi a sportosabb befejezésű karosszériát.

Fotó: Skoda

Persze nem ezek a számok fontosak, hanem hogy az áramvonalasabb karosszéria csökkenti az energiafogyasztást és így megnyújtja a hatótávolságot. Továbbra is kétféle akkumulátor közül lehet választani, az Enyaq 60-as modellben bruttó 63, nettó 59 kWh kapacitású a telep, az Enyaq 85 és 85X esetén bruttó 82, nettó 77 kWh a kapacitás; változattól függően 7-27 km-rel nőtt a szabványos hatótávolság. Ebben egyébként benne vannak a modernebb hajtómotorok, az alapkivitelbe 204 LE/310 Nm-es hajtómotort szerelnek, a nagyobb akkumulátorhoz 286 LE/545 Nm teljesítményűt adnak, az összkerékhajtásnál marad 286 lóerő a rendszerteljesítmény, de annál az első tengelyen is van egy hajtómotor.

Fotó: Skoda

Belül is vannak bőven változások, több fenntartható forrásból származó anyagot használnak a burkolatoknál, vannak új hangulatok is hasított műbőr kárpittal, valódi bőrkárpittal, szövetkárpittal, akár narancs biztonsági övvel… Bővült a szériafelszerelések listája, immár alapáron adják a fűthető első üléseket, a fűthető kormánykereket, a 13 colos képátlójú központi érintőképernyőt. Lehetőség van távirányított parkolásra is, amikor a párosított okostelefonnal lehet szűk helyre ki/be navigálni az autót, amíg mellette tartózkodunk.

Fotó: Skoda

Van egy új modellváltozat is, a kőkemény sportos RS modell – ennek a frissített változatára még várni kell egy keveset – és a normál kínálat közötti résbe érkezik a Sportline. Ezt a fényes feketére fényezett külső tükrökről és karosszériadíszekről, fekete 20 (Vega) vagy 21 (Supernova) felnikről lehet a legkönnyebben felismerni. A B oszloptól hátrafelé sötétített üvegezést kap a Škoda Enyaq Sportline, a csomagtérfedél jobb alsó sarkában ott a modellváltozatra utaló jelvény is. A sportos megjelenés minden hajtással választható, a csomagban benne van még a mátrix-LED fényszóró, a LED-es hátsó lámpa és a masszázsfunkciós vezetőülés is.