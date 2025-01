Ezek voltak a legolcsóbb autók a 90-es években

Hiába volt a hírhedten rossz Oltcit kifutása után a legolcsóbb új autó a képen látható, szovjet, majd ukrán gyártású Tavria, szerény minősége és tudása miatt kevesen szavaztak neki bizalmat

Fotó: ZAZ

Eladási számok tekintetében az ex-szocialista ipar slágerjeinek a Hungarolada bevált típusai számítottak, vagyis az addigra elavult kocka-Ladák, a modernebb Samarák, illetve az orosz államadósság ellentételezéseként is érkező Nivák. Megmutatjuk az étvized közepéről, 1995-ből összeállított listán, melyek voltak az ország legolcsóbban elérhető új autói:

ZAZ Tavria 1.1 Kat – 709 000 Ft Aleko 1.6 Kat – 899 000 Ft Fiat Cinquecento 900 – 985 000 Ft Fiat Uno Ungheria – 1 043 000 Ft Lada Samara 1.3 – 1 070 000 Ft Suzuki Swift 1.0 S – 1 114 000 Ft Peugeot 106 Kid – 1 189 000 Ft Opel Corsa City 1.2 – 1 229 000 Ft Skoda Felicia LX – 1 331 000 Ft Daewoo Racer 1.5 Base – 1 398 000 Ft

A hazai gyártású Astránál eggyel kisebb méretben is népszerű volt az Opel. Igaz, a 45 lóerős Corsa City-hez légzsák, színre fújt lökhárító és teljes értékű dísztárcsa sem járt alapáron

Fotó: Opel

Ebben az időszakban egy BMW 5-ösért legalább 6,1, míg egy – az alvilág körében is igen népszerű – „Bálna” Mercedes S-osztályért 15,6 millió forintot kellett fizetni, míg az átlagember számára is elérhető Astra belépőváltozata (1.4 Start) 1,54 milliós árcédulával állt az Opel-szalonokban. Amikor eljött az ezredforduló, már valóban látszott az utcaképen, hogy az ország megszabadulóban van a Merkúr-korszak örökségétől, de vásárlásnál az árérzékenység sokáig velünk maradt, az pedig ma is igaz, hogy új helyett a legtöbben használt kocsihoz juthatnak.



KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: