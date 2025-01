Már a Hyundai-Kia prémiummárkája is kínál egyedi kialakítást

Fotó: Genesis

A legtöbb prémiummárkánál jó pénzt keresnek azzal, hogy az ügyfelek egyedi kívánságait vaskos felár ellenében teljesítik, ezért a Hyundai-Kia konszern prémiummárkája, a Genesis is elindította ezt a szolgáltatását. Első körben a Közel-Keleten élő ügyfelek érhetik el a One on One szolgáltatást, amelynek keretében egyedi fényezést és belső kialakítást lehet kérni.

Fotó: Genesis

Egyelőre vizsgálják annak a lehetőségét, hogy kiterjesztik más piacokra is a Genesis One on One szolgáltatást, de egyelőre inkább a Magma sportos almárka bevezetésén dolgoznak gőzerővel.