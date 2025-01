Máris megjelent az új Suzuki Swift vagány sportváltozata

Fotó: Suzuki

Már nem prioritás a Suzukinál a Swift kisautó sportváltozata, ezért is búcsúztatják egészen novemberig a még mindig gyártásban lévő, négyhengeres, turbómotoros elődöt, és egyelőre nincs is szó arról, hogy 2025 novembere után is lesz Suzuki Swift Sport. Az új generációnál az alacsony fogyasztásra helyezték a hangsúlyt, ennek érdekében kapott teljesen új fejlesztésű háromhengeres motort, és a jövőbeli tervekben is csak egy hatótávnövelős-elektromos változat – ezt már 2012-ben tanulmányozták – szerepel 2027-es érkezéssel.

Fotó: Suzuki

Azonban Indiában nem akarnak belenyugodni ebbe, ezért az Auto Expo kiállításon bemutatták a Maruti Suzuki Swift Champions nevű tanulmányt. Ennél

a legharsányabb elem a fólia-dekor, egyébként pedig klasszikus tuningfogásokat hajtottak végre

a nagyobb tetőspoiler, a lökhárító- és küszöbtoldatok felszerelésével, illetve nem hiányoznak a nagy méretű felnik és a fehér oldalfalú gumik sem.

Fotó: Suzuki

Nincsenek műszaki változások, tehát a motorháztető alatt a 82 lóerős 1,2-es háromhengeres szívó benzines dolgozik, még a kissé illúzióromboló hátsó dobfékeket is megtartották a látványos körítés alatt.