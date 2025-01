Mazsolák és oktatók aranyköpései 2024-ből

Minden sofőr volt tanulóvezető, és bár sokszor erről megfeledkezünk, és dudálással jelezzük nemtetszésünket a T-betűs autók irányába, ne feledjük: mi is követtünk el hibákat. Ugyanakkor a szürke hétköznapok sodrában – különösen az év végéhez közeledve – nem árt egy kis humor, ezért gépjármű-szakoktatókat kértünk meg, elevenítsék fel a tanulóvezetők legemlékezetesebb, vagy éppen legviccesebb mondatait.

Tanulóvezetők vicces elszólásai

Tar Béla hosszú évek óta rója az utakat gépjármű-szakoktatóként, s korábban baleseti helyszínelőként is hallott jó néhány érdekes történetet. Az első sztori sok éve, a régi képzési rendszerben történt, amikor a tanulóvezetők még rutinvizsgán is számot adtak a tudásukról.

– A hölgy balra hátra, kapubejáróba tolatást húzott vizsgafeladatnak. Elkezdte a műveletet, de elfelejtette visszaszedni a kormányt, az autó pedig bekúszott a kapubejárót imitáló lánc alá. Itt érdemes megjegyezni, hogy a parkolásnál van lehetőség korrigálni, ha picit ferde lett a manőver, persze, nem ilyen súlyos esetben. A vizsgabiztos közölte: itt véget ért a vizsga, hiszen nagyon rosszul sikerült a beállás. Majd jött a hölgy kérése: „Vizsgabiztos úr, hát hadd koreografáljak már!” Sajnos a rossz teljesítmény miatt sem korrigálásra, sem „koreografálásra” nem volt lehetőség – mesélte Tar Béla, majd egy újabb humoros történetet is megosztott szerkesztőségünkkel. A „főhős” egy fiatalember, aki a tapasztalatok alapján jobban értett a lovakhoz, mint az autókhoz.

– A tolatást gyakoroltuk több-kevesebb sikerrel, amikor a fiatalember megszólalt: „Béla bácsi, tudja, a szőrmercivel jobban menne…” Csak később értettem meg, hogy a szőrmerci lovat jelent, és azzal neki könnyebb a manőverezés, mint az autóval – elevenített fel egy újabb vicces elszólást a szakoktató.

Bármennyire is humorosak a tanulóvezetők elszólásai, némelyik történet igen komoly problémákra is fényt deríthet. Egyre többen vannak ugyanis azok a fiatalok, akik az internetről, különféle videókból szeretnének megtanulni vezetni, általában parkolni. Ezek a videók sok esetben félrevezetőek, fals információkat tartalmaznak, mi több, az sem ritka, hogy a készítőjüknek köze sincs a szakoktatói szakmához. A következő – és sajnos megtörtént – esemény szereplője egy fiatal lány, aki amellett, hogy a Youtube-ról akart megtanulni parkolni, még oktatója több évtizedes szakmai múltját is képes volt felülírni az interneten látottak miatt.



Ne tanuljunk kétes eredetű videókból!

– A lány folyamatosan ellentmondott nekem, sokszor hallottam tőle, hogy „ez nem így van, ez nem úgy van”, az interneten másképp látta. Persze a nagy önbizalom, és az internetes fortélyok nem éppen pozitívan tükröződtek a teljesítményében. A parkolás nem ment, ahogy a forgalmi szituációkra sem reagált megfelelően, és a közúti jelzéseket sem ismerte megfelelően. Sajnos ma már bárki lehet tartalom-előállító, megoszthatja a maga „okosságait” a nagy nyilvánossággal, és bizony ennek érezzük is a hatásait – hangsúlyozta Tar Béla.