Még 1,5 évet kell várni a Sony-Honda közös villanyautójára

Fotó: Sony Honda Mobility

Két évvel ezelőtt ismerhettük meg először a Sony elektronikai óriás és a Honda autógyártó közös fejlesztésű villanyautóját, amelynek sorozatgyártáshoz nagyon közeli változatát tavaly ilyenkor mutatták be. Most, 2025-ben a sorozatgyártású Afeela 1-est prezentálták a CES szórakoztatóelektronikai kiállításon, és azt is elárulták, hogy Kaliforniában már az idén megindul a forgalmazás – az első ügyfélautókat 2026 közepén szállítják le a megrendelőknek.

Fotó: Sony Honda Mobility

Az alacsony légellenállás határozza meg a karosszéria kialakítását, kupés vonalvezetésű a személyautó megjelenése, a csomagtartóhoz nagy méretű ajtón keresztül lehet hozzáférni. Újfajta ügyfélélményt akarnak kialakítani a nagy teljesítményű fedélzeti számítógéppel és a minden ülőhelynek járó dedikált képernyővel, a fejlett vezetőtámogató rendszer (használata előfizetést igényel, a vételárban 3 éves ingyenes hozzáférést kapnak a vásárlók) jóvoltából mindenki, még a sofőr is használhatja majd kedvenc alkalmazásait, és természetesen folyamatosak lesznek a távoli frissítések.

Fotó: Sony Honda Mobility

A mesterséges intelligenciát olyan dolgokra használják, hogy a navigáció a cím beírásakor magától keres a közelben parkolót, kellően fejlett technológiával rendelkező parkolóházban foglal magának egy helyet. A fedélzeti grafika, beleértve a navigációt is számítógépes játékoknál használt grafikai motoron fut, az aktuális, autókban elérhető rendszereknél könnyebb használhatóságot ígérnek. A kezelést a beszédvezérlés könnyíti meg, amely során az autó képes visszakérdezni, hogy pontosítsa a kéréseket. A Sony mérnökei olyan hangrendszert készítettek, amely minden ülésnek a saját hangbuborékját alakítja ki, aktív zajkioltással gondoskodik arról a rendszer, hogy például a hátul futó film vagy épp játék hangja ne zavarja az elöl ülőket.

Fotó: Sony Honda Mobility

A képernyők mögött egyébként letisztult a belső kialakítása, az utastér felületeinek 70%-át növényi- vagy újrahasznosított forrásból származó anyaggal burkolják, a karosszériához is jelentős arányban használnak újrahasznosított forrásból származó acélt. Az Afeela 1 Origin (89 900 dollár) és Signature (102 900 dollár) változatban készül, utóbbihoz 21 colos felniket adnak és itt jár a hátsó ülések előtti képernyőt tartalmazó teljes szórakoztatóelektronikai csomag. A hajtásról 2 darab villanymotor gondoskodik, a rendszerteljesítmény 489 LE, a 91 kWh kapacitású akkumulátorral az USA-beli szabvány szerint 483 km a hatótávolság. Az észak-amerikai példányok a Tesla-féle NACS töltőcsatlakozót kapják, amivel legfeljebb 150 kW-os villámtöltés fogadására képes az Afeela 1, a fedélzeti töltő 11 kW-os. Az autó a felfüggesztés a hajtás finom szabályozásával csökkenti a karosszéria mozgását, hogy lehetőség szerint semmi se zavarja az utasokat a szórakoztatóelektronika használata közben.