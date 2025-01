Megfiatalodott a Volvók királya, de máris letaszítanák a trónról

Az elmúlt évtizedben a Volvo a legdinamikusabban fejlődő márkák közé lépett elő, hiszen 2014-ben még csak 1201 darab új autót értékesítettek, tavaly viszont már 3316 példány szerepelt az értékesítési rangsorban. A 2023-as évhez viszonyított 24,76%-os növekedés 2,73 %-os piaci részesedést jelent, ám az is beszédes, hogy a tavalyi év decembere volt a Volvo magyarországi történetének legerősebb hónapja 240 darabos eladási volumennel. Miközben a legnépszerűbb típus az XC60-as, az XC40-es és az EX30-as (utóbbi a harmadik az elektromos autók értékesítési versenyében Magyarországon), 2025-ben a kínálat felső pólusát erősítik. Megérkezett az alapos átalakuláson átesett XC90-es és elérhetővé vált az EX90-es elektromos szabadidő-autó is.

Tavaly is jól fogyott az XC90-es, de több mint 10 éve van már piacon, így meg kellett újulnia

Fotó: Volvo Cars

XC90: sikertörténet újratöltve

Az elektromos átállás a Volvónál is lassabban megy a tervezettnél, az újragondolt tervek szerint még 2030-as is kínálnak még belső égésű motoros autókat, sőt a plug-in hibridek fejlesztését sem hagyják abba. Így aztán ahelyett, hogy nyugdíjaznák a 10 éve gyártásban lévő XC90-est, inkább alaposan felfrissítették. A legfeltűnőbb változás az EX90-es mintájára átrajzolt, sarkosabb és karcsúbb fényszórók, illetve hogy a hűtőmaszknak egészen érdekes osztású krómpálcákat álmodtak. Ahogy egy alapos modellfrissítésnél lenni szokott, a lökhárítók és a gépháztető sem maradt a régiben.

Ugyanakkor az igazi újdonságot a beltér jelenti, amelynek központi eleme az EX90-esben is használt infotainment rendszer. A nagyobb méretű, 11,2 colos képátlójú központi képernyő kiemelkedik a síkból, illetve a monitor felbontását is megnövelték az élesebb kép érdekében.

Az EX30-assal ellentétben nem akarták a kissé rideg, minimalista stílust ráerőltetni az XC90-esre,

ebből a szempontból az újdonság a konzervatív vevők kedvében szeretne járni. Fontos, hogy a plug-in modellekhez igazították a fedélzeti rendszer működését, például beállítható olyan övezet, ahol tisztán elektromosan hajtásra válthat az autó.

Az XC90-es inkább a konzervatív vásárlóknak szól

Fotó: Volvo Cars

A nagy Volvók hagyományosan komfortosak, ám az új lengéscsillapítókkal javítottak az XC90-es rugózásán, felár ellenében pedig (bő egymillió Ft-ért) kérhető légrugózás is. Utóbbinál a beszállás megkönnyítésére és a fogyasztás csökkentésére 20 mm-rel tudja csökkenteni a hasmagasságot az elektronika, míg az akadályok leküzdéséhez 40 mm-es emelés áll rendelkezésre. Hogy még pihentetőbb legyen az utazás, a hangszigetelés (az oszlopokban több a habszigetelés) hatásosabban zárja ki a nem kívánatos zajokat.

Bár az újdonság 48 voltos, 250 lóerős, lágy-hibrid verzióként is elérhető lesz (29,0 millió Ft), a hangsúly a T8-as plug-in hibriden (34,68 millió Ft) van. Itt is a jól bevált 2,0 literes benzinmotor használják, amely a villanymotorral együtt 455 lóerős rendszerteljesítményt produkál.

A 19 kWh-s telepcsomagot külső forrásból akár 3 óra alatt is fel lehet tölteni,

ezután pedig városban akár 89, vegyes használatban pedig 71 kilométeres elektromos hatótávolság lehetséges. Vagyis a T8-as brosúrájában 1,2 l/100 km-es fogyasztási érték szerepel!