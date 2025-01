Megkérdezték a magyarokat, milyen autót vennének egy-két éven belül, itt a válasz

A Das WeltAuto online reprezentatív felmérésében 18 évnél idősebb magánszemélyek vettek részt, akik egy-két éven belül autó vásárlását tervezik. A válaszadók közel negyede fontolgatja új autó vásárlását ebben az időszakban.

A megkérdezettek 38,1 százaléka 6-10 éves autót venne, de 23,6 százalék azt is elképzelhetőnek tartja, hogy 16 évesnél idősebb autót választ. Ugyanakkor 19,4 százalék 5 évesnél fiatalabb járművet keres. A potenciális vevők átlagosan a 12 évet célozták meg, tehát alacsonyabbat, mint a magyarországi gépjárműállomány jelenlegi 15,6 éves átlagéletkora. Továbbra is - 61,7 százalék - a benzinnel hajtott autók a legnépszerűbbek.

A válaszadók 29,5 százaléka költene hárommillió forintnál többet autóvásárlásra, de népszerű a két-hárommillió forintos sáv is. A kutatás a vásárlás vélt kockázatait is felmérte: a legnagyobb félelem az, hogy nem megfelelő műszaki állapotú autót vesznek, amelynek eltitkolt műszaki hibái vannak. Tartanak attól is, hogy az autó törött volt, vagy visszatekerték a kilométeróráját.