Megújult a Hemi V8-as mentsvára

Fotó: Ram

Amíg a Ram 1500-as pickupnál már lemondtak a V8-as blokkról és akkumulátoros-elektromos változatot is kínálnak belőle, a nagyobb méretű, alapvetően munkára szánt modellnél – teherbírástól függően Ram 2500, Ram 3500, Ram 4500 vagy Ram 5500 a név – lényegében minden marad a régiben, az alapmotor a 6,4 literes Hemi V8-as (405 LE/582 Nm), opciósan 6,7 literes Cummins turbódízelt lehet kérni (360 LE/1085 Nm vagy 430 LE/1458 Nm).

Fotó: Ram

A nagy teherbírású Ram pickup vásárlók 70%-a kéri a dízelt, ezért alaposan továbbfejlesztették azt. Módosították a blokkot, nagyobb átmérőjű szelepek kerültek a hengerfejbe, újak a dugattyúk, a szívósor, a turbófeltöltő, nagyobb nyomáson dolgozik a közös nyomócsöves befecskendezés. Áthelyezték a porlasztócsúcsokat és a gázolajszűrőket, hogy könnyebb legyen a hozzáférés a szerelőknek. A több fokozat miatt javult a vontatási képesség, már nem csak a legrövidebb (4,10) áttétellel, de a hosszabb (3,42) végáttétellel is elérhető a 16,6 tonnás vontatási képesség.

Fotó: Ram

Könnyen fel lehet ismerni a felfrissített Ram pickupot, hiszen osztott fényszórót kapott, amely alapáron is már LED-es. Digitális lett a belső, a műszerfalon akár 3 képernyő is lehet, a klasszikus műszeregység helyett kérhető 12,3 colos képátlójú monitor, alapesetben 12 colos a központi képernyő, a Uconnect 5-ös fejegység 14,5 colos érintőképernyőt kap, és rendelhető még egy 10,25 colos képernyő az anyósülés elé. No és digitális belső tükör is elérhető, ami megkönnyíti a hátralátást, ha rakomány takarja a hátsó szélvédőt. A körkamera mellett van egy mobil, az utánfutóra helyezhető kamera is, amelynek a segítségével még vontatmánnyal is elérhető a tolatókamera funkció. Elektromos kéziszerszámok használatát teszi lehetővé a plató oldalfalában levő 2 darab 110 V-os konnektor, amelyek 2,4 kW teljesítmény leadására képesek.