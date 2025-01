Megvalósult a gyermekkori álom: 1985-ös Corvette került a karácsonyfa alá

- Néhány hónap alkudozás azért van ebben a kocsiban, a végén majdnem feladtam az egészet, de végül szerencsére sikerült megegyezni – mondta a Sonline.hu-nak Somogyvári János, a Somogyi Veteránjármű Barátok Egyesületének elnöke. – Gyermekkori álom a Corvette, nagyon jó érzés beleülni, a nyolcvanas éve közepén ez az autó űrtechnológiának felelt meg. Ne feledjük: negyven éve döntően Ladák, Trabantok, Wartburgok, Skodák és Daciák rótták az utakat. Állítható kormánymagasság, motoros bőrülés, leszerelhető targatető, és üvegszálas műanyag karosszéria – az új kaposvári tulaj szerint részben ettől lenyűgöző a jármű, s az élményt a motor mély duruzsolása csak fokozza.

Fotó: Lang Róbert

– Néhány éve volt már egy 1989-es kiadású Corvettem, de azt rövid időn belül el kellett adnom – mondta a gyűjtő. – Így most különösen örülök annak, hogy sikerült újra hozzájutnom a sportkocsihoz. Normál használatnál- 80-90 kilométeres tempóval akár 10 liter benzinnel is elmegy, de ha az ember erősebben nyomja a gázt, illetve városi használatnál akár 15-20 liter is lehet a fogyasztás százon.

Fotó: Lang Róbert

Somogyvári János bő 15 éve gyűjti a veteránautókat. A kollekció első példánya egy 125-ös Polski Fiat volt amit annak idején 50 ezer forintért vásárolt, most több millió forintot érhet. Elválaszthatatlan ez a modell, amit 1967-től kezdtek gyártani. Rajong a márkáért. Olyannyira, hogy van egy másik Polskija, és a Trabant 601-en kívül egy 126-os Mercedest büszke tulajdonosa is. Somogyvári János azt mondta: egyik autó között sem tud különbséget tenni, mindegyik nagyon szerethető technika; tagtársaival a régi autók iránti rajongást szeretné átadni a fiataloknak. A kaposvári gyűjtő elmondta, fontos, hogy a meglévő járművek állapotát megőrizze, ám ha lehetősége volna, egy Mercedes W 123 Coupeval boldogan bővíteni a gyűjteményét.

Harsányi Miklós / sonline.hu

Fotó: Lang Róbert