Mi a helyzet a MotoGP Magyar Nagydíj körül?

A MotoGP és Superbike-világbajnokság hazai futamainak promótere és szervezője a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., a cég igazgatósági elnökét, Weingartner Balázst kérdeztük, hol tartanak az előkészítő munkálatok.

Fotó: Humda

- A balatonfőkajári Balaton Park Circuit pályán több fejlesztés elvégzése is szükséges a versenyek fogadására, ezek hol tartanak most?

- Elsősorban a versenyzők biztonságát növelő fejlesztéseket kell elvégeznie a pályának, illetve három kanyar átalakítása is szükséges, ahhoz, hogy a jelenleg FIA Grade 2 licenccel rendelkező pálya megfelelhessen a MotoGP-hez szükséges FIM Grade A licenc követelményeinek is. A munkálatokkal jól haladnak a kivitelezők, az elmúlt hónapokban nagy szerencsénk volt az időjárással is, mert nem kellett leállni fagy miatt. A három kanyar átalakításával egyszerre haladnak, a földmunkákat már befejezték, rövidesen elkészül a teljesen új, friss aszfaltpálya. Ez persze jóval összetettebb munka, mint mondjuk egy közúti szakasz átalakítása, nem is gondolná egy laikus szemlélő, hogy a pálya vonalában milyen korszerű vízelvezetési és informatikai infrastruktúra is van. Szerencsére ennek a kialakításával is végeztek már, s hamarosan a bukóterek kialakítása is elkészül és a pályabiztonsági eszközök beszerelése is folyamatos.

Fotó: Humda

- A Dorna, két versenysorozat nemzetközi promótere vélhetően figyelemmel kíséri a folyamatokat. Elégedettek a munkálatokkal?

- A kapcsolattartás szerencsére folyamatos és zökkenőmentes a versenyszervezés minden területén, s így van ez a pályaátalakítással is. Azt gondolom, elégedettek lehetünk, a decemberi bejárást követően például elindult a jegyértékesítés. Van azonban egy sokkal szigorúbb ellenőrző szervezet, a motorsportok globális irányító testülete, a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM). Ők felelnek a motorkerékpáros versenyek szabályozásáért, koordinálásáért és felügyeletéért. Egy-két havonta jönnek ellenőrizni, hogy az ütemtervnek megfelelően haladnak-e a munkálatok. A legutóbbi jelentést január elején kaptuk meg, ebben megerősítették, hogy néhány héttel a tervezett és elvárt ütem előtt járunk. Összességében gyorsnak és magas minőségűnek értékelték a munkavégzést. A pálya által végzett átalakítás mellett azonban számos más, szervezési teendő is van. Ezeket is folyamatosan ellenőrzi és véleményezi a nemzetközi jogtulajdonos, azaz a Dorna. Rendkívül hasznos tanácsokkal látnak el minket, számíthatunk az évtizedes tapasztalataikra. A versenycsapatok, a rendezési személyzet és természetesen a szurkolók be- és kijutási terveit is most véglegesítjük. Már a parkolási és kiegészítő szolgáltatási tervek is szinte végleges állapotban vannak. Utóbbiba tartoznak a büfék, a mosdók és az egészségügyi szolgáltatások, de egy sokkal jelentősebb és látványosabb lépésen is túl vagyunk már. A tribünök elhelyezkedésének véglegesítése után, karácsony előtt pár nappal elindult a hazai, január elején pedig a nemzetközi jegyértékesítés. Utóbbi oldalon valamivel drágábbak a jegyek, így hasznos tipp, hogy aki olcsóbban szeretne jegyet venni, annak a motogpofhungary.com és a superbikeofhungary.com honlapokon keresztül érdemes ezt megtennie.