Milliós akciókat hirdet egyes modelljeire a Toyota, nem akármilyen okból

Tavaly is megőrizte elsőségét a világpiacon a Toyota konszern (januártól novemberig 9,85 milliós összeladással), ráadásul az évtizedekig tradicionális helyi márkák uralta Európában is második helyen végzett a személyautók versenyében. Mint korábban bemutattuk, Magyarországon ismét első lett a japán márka a személyautók és kishaszonjárművek teljes értékesítésében 18 123 eladott négykerekűvel, amit idén is minimum megismételne az importőr, sőt, saját használtautó-értékesítési és Kinto nevű (cégeknek szóló) mobilitási szolgáltatásaival ki is terjesztene.

Három kategóriában lett piacvezető a márka az Aygo, a Yaris és (legalábbis a külföldre továbbértékesített autók adatait kivonva) a Corolla eladási számai alapján

Fotó: Origo

Aligha árulunk el titkot azzal, hogy – a személyautók piacán legalábbis – a sikerek egyik fő mozgatórugója a takarékos és megfizethető full hibrid hajtás -, tavaly már ilyen mozgatta a Magyarországon eladott Toyoták 76 százalékát,

és fontos részt vállalt abban, hogy a hazai flotta átlagos CO2-kibocsátása 115 g/km volt.

Csakhogy ez az érték még mindig túl magas ahhoz, hogy az összes gyártót várhatóan gigantikus bírságokkal sújtó, az idei évtől életbe lépő európai uniós emissziós normákat (CAFE) teljesíteni lehessen, elérve a 93,6 g/km-es EU-s autónkénti átlagot.

Idén harmadik negyedévtől lesz rendelhető, és jövő év elején érkezik a Suzuki e-Vitara közeli rokona, az Urban Cruiser

Fotó: Toyota

Ezért a Toyota amellett, hogy korlátozza a jelentős fogyasztású (például sportos) modellek szállítási darabszámait, és új modellekkel, többek között az idén év végétől rendelhető, elektromos Urban Criuserrel bővíti kínálatát, fokozni próbálja a keresletet a meglévő külső áramforrásból tölthető típusaira. Utóbbiak körét részben a plug-in hibridek alkotják, melyek februártól jelentős árcsökkenéssel lesznek kaphatók. Így a Prius és C-HR plug-in kivitele egy-, míg a RAV4 PHEV kétmillióval olcsóbban elérhető, jócskán csökkentve a megtérülés idejét.

Csökken az árkülönbség az öntöltő és plug-in hibrid RAV4-ek között

Fotó: Toyota

Mindez a RAV4 esetében azt jelenti, hogy a kétliteres öntöltő hibridhez viszonyítva a nagyobb teljesítményű plug-in felára 1,25-1,91 millió forintra olvad,

amit a szabványos fogyasztás alapján számolva 47-76 ezer kilométer alatt behozhat,

ha a tulajdonosa hajlandó rendszeresen tölteni. Természetesen a CAFE-szabályzással kapcsolatos vásárlásösztönző árcsökkenés a tisztán elektromos bZ4X modellt is érinti, amely mostantól 17,75 millió forinttól kapható (ebből lejöhet még a 4 milliós állami támogatás) – ez nagy különbség a tavalyelőtti 22,1 milliós árhoz képest.