Modern riksákat készített a Hyundai

Fotó: Hyundai

A Hyundai be akar lépni a mikromobilitási járművek piacára is, ehhez partnerek segítségét is igénybe veszi. Például az indiai TVS motorkerékpár- és riksa-gyártóval közösen elkészítették a Hyundai E3W és E4W (Electric 3 Wheeler és Electric 4 Wheeler) elnevezésű villanymotoros riksákat. Nem véletlen, az indiai kormányzat különféle ösztönzőkkel az ilyenek használatára akarja rábírni a tulajdonosokat, például ingyen tölthetik az akkumulátorokat, adókedvezményt kapnak, satöbbi.

Fotó: Hyundai

Szóval erre a potenciálisan jelentős piacra akar betörni a Hyundai, az autóiparban szerzett ötletek alapján készítették el a TVS tapasztalatai felhasználásával megépített E3W és E4W riksákat, amelyek között a lényegi különbség, hogy előbbi 3 kerekű és motorkerékpár-kormánnyal lehet irányítani, utóbbinak szélesebb az orra, így már 2 első ülésnek van hely, és itt autó-kezelőszerveket használnak. Közös a riksákban a szélvédő alatti sávba „rejtett” digitális műszerfal, az akkumulátoros-elektromos hajtás – utóbbiról nem árultak el részleteket.

Fotó: Hyundai

Mivel a teljes technikát a padlóba építették be (egyébként egy dobozban rejtőzik a belső égésű motor, illetve a meglévő konstrukciók villanymotorossá alakításakor ebbe a dobozba helyezik el az akkumulátorokat), a riksák hátsó része korábban nem látott variálhatóságot tesz lehetővé. Ott feladattól függően lehetnek ülések, raktér, de akár kerekesszék elhelyezésére is lehetőség van, utóbbiról hagyományos riksáknál szó nem lehet. A riksák elején kommunikációt lehetővé tevő kijelzőt helyeztek el, ezzel az indiai kormány a közlekedés elcsendesítésére vonatkozó törekvéseinek próbáltak eleget tenni a koreaiak (Delhiben vannak közlekedési lámpák, amelyek hangos dudáláskor nem váltanak zöldre, hogy leszoktassák erről a szokásukról a vezetőket).

Fotó: Hyundai

Noha ugyan van tetejük, az időjárás elleni védelem nem teljes körű, ezért a Hyundai mérnökei vízálló belsőt készítettek a riksáknak, amelyeket így könnyen lehet takarítani is. A tanulmányok megépítése urán most a TVS következik azzal, hogy az E3W és E4W sorozatgyártását előkészíti, annak beindításáról pedig további piackutatások alapján hozzák meg a döntést a felek. A Hyundai számára ezek a riksák a kínálat lefelé-, a TVS számára pedig felfelé bővítését jelentik, ezért mindketten nagyon pozitívan állnak hozzá a projekthez.