Nagy a szórás, mennyit veszítenek a hatótávolságukból a villanyautók télen

Évről-évre megvizsgálja a Norges Automobil-Forbund autós klub a villanyautók valós téli hatótávolságát, az idei volt az 5. Elprix-futam, amely során az eddigi legnagyobb szórást tapasztalták – átlagosan 19,4%-kal maradtak el a villanyautók az ígérettől. Az a győztes, amelyik autó a legjobban megközelíti – olyan még nem volt, hogy meghaladta volna – a WLTP-szabvány szerinti hatótávolságát, idén a Polestar 3-as lett a legjobb, ami 4%-ot veszít csak, a legrosszabb a Peugeot E-3008 lett, ami 29%-kal maradt el a vállalt értéktől.

Fotó: NAF/Motor

Idén lényegében a tengerszintről indult a karaván, amely még egy 1000 méteres hágón is áthaladt, eközben rendhagyó időjárási körülmények uralkodtak: fent a hegyen +8°C-os hőmérséklet volt – mindez Norvégiában, december végén! De a hegy előtti szakaszon belefutottak ónos esőbe is, -6°C-os hőmérsékleten nagyon csúszósak lettek az utak, a konvojnak 1 órát kellett várakoznia, mert az elakadt kamionok miatt leállt a főútvonal – itt még együtt voltak az autók, mindegyik eredményében benne van ez a leállás. A NAF által szervezett Elprix egyébként több autógyártó érdeklődését is felkeltette, a BMW, a BYD, a Lotus, a Polestar és az Xpeng saját autójával kísérte a konvojt.