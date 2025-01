Nem kellenek a villanyautók a vevőknek, az EU-s szigorítások átgondolását követelik a gyártók

Ola Källenius nyílt levélben szólította fel az Európai Bizottságot, lássa be, hogy az elektromos járművek csökkenő EU-s eladásai nem a kínálat hiányára, hanem a gyenge keresletre vezethetők vissza, emiatt elvárja az autóiparra kiszabható esetleges bírságok törlését.

Az ACEA új elnöke szerint a CO2-kibocsátásra vonatkozó célkitűzések az elektromos autók iránti kereslet fellendülésére vonatkozó várakozásokon alapultak, ami nem következett be, és sürgette a politikai vezetőket, hogy álljanak elő ötletekkel. Källenius az ACEA elnökeként az Európai Bizottságnak az autógyártókkal, beszállítókkal és szakszervezetekkel tervezett "stratégiai párbeszéde" előtt ismertette az iparág kívánságlistáját.

Az európai autógyártóknak amellett, hogy a kínai riválisokkal is versenyezniük, valamint Donald Trump megválasztott elnök hivatalba lépése után amerikai vámokkal is szembe kell nézniük, akár 15 milliárd eurós uniós bírsággal is számolniuk kell, ha flottáik 2025-ben nem tartják be a CO2-kibocsátási határértékeket.

Källenius szerint az egyeztetések várhatóan heteken belül megkezdődnek az európai autógyártás versenyképességének a megőrzése és a munkahelyek leépítésének elkerülése céljából. Hozzátette, hogy az EU-nak alkura kell törekednie a Trump-adminisztrációval a kereskedelmi háború elkerülése érdekében.

Az ACEA szerint az EV-eladások tavaly 5,9 százalékkal csökkentek, részesedésük pedig a teljes eladásokban 13,6 százalék volt. Egy százalékponttal alacsonyabb a 2023-asnál, ahelyett, hogy a szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítése érdekében 20 százalékra emelkedett volna. Az ACEA várakozásai szerint a részesedés tovább csökkenhet, ami magas bírságok kivetésének a kockázatát hordozza magában.

Az ACEA előzetes adatai szerint az új autók uniós regisztrációja 0,8 százalékkal nőtt 2024-ben, de az eladott járművek száma még így is 18,4 százalékkal elmaradt a 2019-es szinttől.