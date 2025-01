Nemsokára újra lesz 6 hengeres motorral szerelt Morgan

Nemrég búcsúzott az utolsó, klasszikus (a karosszériavázban fát teherhordó elemként használó) Morgan, a soros 6 hengeres motorral szerelt Plus Six – a Pinnacle limitált széria gyártása még folyamatban van –, de a vásárlóknak nem kell sokat várnia, hiszen hamarosan bemutatkozik a manufaktúra új csúcsmodellje. Erről egyelőre 2 fényképet közöltek, amelyen az álcázott prototípus látható tesztelés közben, és azt is elárulták, hogy noha 6 hengeres motort kap az újdonság is, az nem közvetlen utóda lesz majd a Plus Six-nek. A könnyebb és merevebb CVX műszaki alapba szerelt BMW soros 6 hengeres turbómotor még nagyobb vezetési élményt ígér az egyelőre névtelen csúcsmodellnek, amelynek leleplezése néhány hónapon belül várható, sorozatgyártása még az idén megindul.



Fotó: Morgan