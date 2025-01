Összkerékhajtással is választható az Opel Combo

Fotó: Lővei Gergely

Már a modellfrissítés előtt is létezett összkerékhajtású Opel Combo, a kézi váltóval szerelt 1,5-ös dízelmotorhoz (130 LE) kínálták a francia Dangel által kifejlesztett viszkokuplungos-kardántengelyes rendszert. Most újfent a francia Dangel a partner, de teljesen új összkerékhajtást készítettek: az automatikus váltóval szerelt 1,5-ös dízelmotorhoz (130 LE) elektromos hátsó tengelyt párosítanak. Ennek energiaellátásáról egy 4,8 kWh kapacitású 48 voltos feszültségű akkumulátor gondoskodik, amelyet a hátsó tengely tölt energia-visszatermeléssel. Alsó védőlemezeket is beépítenek, a hasmagasságot 90 mm-rel növelik meg.

Fotó: Lővei Gergely

Elméletileg a Dangel által kifejlesztett összkerékhajtás az EMP2-es műszaki alapra (ennek továbbfejlesztett változata az STLA Medium) épülő összes modellnél használható, így várhatóan a Vivaro-nál is elérhető lesz.