A legcsinosabb csapatszállító - Peugeot 5008 Hybrid teszt

Lassan már az üzemi konyhákon, az állatkertben és a turkálókban is az európai autóipar válsága a beszédtéma – milyen kár, hogy pont a kontinens döntéshozói nem hajlandóak tudomást venni az előttünk tátongó szakadékról. Ebben a hangulatban kellene a Peugeot-nak túlélnie, és hát ők mostanában visszanyúltak a gyökerekhez: első helyre tették a dizájnt, amiért egy pillanatra sem lehet őket hibáztatni. Az utóbbi évek legszebb formaterveibe nálam két modelljük is befér, hiszen a 308 SW és a 408 szoborszerű műalkotás, ugyanakkor az új Peugeot 5008 is egész közel van hozzájuk.

Nagyjából a B-oszlopig megegyezik a SUV-kupés beütésű, ugyanilyen hajtásokkal kínált, ötüléses 3008-cal, amögött praktikus (nagy)családi autóként folytatódik

Fotó: Vékey Zoltán

Finoman nyúltak az elődhöz, elöl és hátul is még hangsúlyosabbá vált a hármas macskakaparás (pardon, oroszlánkarmolás). Izgalmas a hűtőmaszk mintázata, a szűkre szabott fényszórók szigorúak, az egész autó hangulata németesen összeszedett.

Króm helyett fényes fekete műanyag és matt ezüst díszítőelemekkel szórták meg,

élőben sokáig lehet nézegetni, fejtegetni a formaterv részleteit. Eközben talán a Peugeot az egyetlen márka, melynek tényleg sikerült egy valódi hétüléses családi autót SUV-nak álcázni, így egyszerre adott a most divatos terepes formavilág és a tágas, szellős, sok gyerekre tervezett utastér.

Izgalmas élek, formák és ízlésesen adagolt díszítések teszik vonzóvá a Peugeot 5008 harmadik generációját, mívesek a lámpatestek

Fotó: Vékey Zoltán

Különleges műszerfal, tologatható középső üléssor

Jól titkolja, de valójában egy vaskos sült krumplira hajaz, a 4,8 méteres hosszt, 1,9-es szélességet és 1,7-es magasságot egy 10 centi híján 3 méteres tengelytávval fejelték meg. Így lehet, hogy az 5008 továbbviszi a mára elfeledett egyterű autók praktikumát, ha nem is teljesértékű, de használható harmadik üléssorral és hét személlyel is értelmezhető, 270 liternyi csomagtérrel. Öt üléssel már 748 liter áll rendelkezésre, az összes hátsó széket lehajtva pedig akár aludni is lehet a közel két köbméteres kapszulában. A második sor sínen tologatható, de csak 1/3-2/3 arányban, vagyis külön nem mozgatható mindegyik ülés.

Egyharmad-kétharmad arányban tologatható sínen, illetve dönthető az üléssor. A középső szék valamivel keskenyebb, mint a két szélső

Fotó: Vékey Zoltán

Szándékosan tartogattam az első sort a végére, mert amikor beültem, kellett egy pár másodperc, hogy megemésszem ezt a különleges hangulatot. Egyértelműen az lehetett a szándék, hogy egy űrhajó belsejét rajzolják meg, és elég jól is sikerült.

Magas pultokat emeltek körbe, szürke textilborítás van mindenfelé és izgalmas, újszerű formájú a középkonzol is.

A több, mint egy évtizede farigcsált, i-Cockpit nevű megemelt műszerfal-elrendezés mostanra ért be, és lett végre minden porcikájában szerethető.