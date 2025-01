Rögtön 2 darab, 76 cm-es képátlójú monitort is sikerült a Lynk&Co 900-asban elhelyezni

Letisztult megjelenést kapott a Geely konszernhez tartozó Lynk&Co új csúcsmodellje, a 900-as szabadidő-autó, de azért van emlékezetes részlete is: a kocsi orrán egy sávban összesen 10 192 darab LED-et helyeztek el, amelyek segítségével nem csak egyszerű, hanem szürkeárnyalatos animált grafikákat tud megjeleníteni az autó. Az oldalfalra is ráforduló hátsó lámpa egy fokkal egyszerűbb, ott csak kétszínű (piros/fekete) grafika megjelenítésére képes a 2400 darab LED – természetesen a kötelező világítási funkciók mellett.

Fotó: Lynk&Co

A légellenállás optimalizálása érdekében teljesen sima a jármű oldala, az illesztési rések minimálisak, a kilincsek az aktuális divatnak megfelelően süllyesztettek; annak érdekben, hogy ez ne jelentsen gondot télen sem, „jégtörő” üzemmódjuk is van. Az ajtókat feltárva egy 6 üléses utastérbe jutunk, ahol nem csak helyből (6,16 négyzetmétert foglal ez az utastér), de szórakoztatóelektronikából is sokat találunk. A műszerfalra egy 76 cm-es képátlójú monitor kerül, egy ugyanekkora kijelző nyílik le a tetőből a második sor előtt. Külön műszeregység került a kormány mögé, az első ülések közötti konzol végén is van dedikált érintőképernyő a hátsó kényelmi berendezések vezérlésére – rögtön 2 darab, ma csúcsnak számító Qualcomm 8295-ös chipet is használ a fedélzeti rendszer. Utóbbi jóvoltából olyan finomságokat tud az autó, hogy a 256 színű hangulatvilágítás nem csak zenét tud követni pulzálással, de például a sofőr tényleges, valós időben érzékelt szívverését is.

Fotó: Lynk&Co

A márka csúcsmodelljéhez méltó az anyaghasználat, Nappa bőr és műbőr kárpitozást használnak, nincsenek környezetre ártalmas oldószerek a beltérben használt anyagokban. Az 5240 mm hosszú, 1999 mm széles, 1810 mm magas és 3160 mm tengelytávolságú karosszéria Extreme Night Black, Cloud Grey, Dawn Blue, Twilight White vagy Sunbeam Silver színű lehet, ezeket 3 belső hangulattal (Amber Orange, Sunlight Beige és Starlight Blue) lehet kombinálni. A második sorban 55 cm-es hosszúságú sínen mozgathatóak a fotelek, a 3. sornál 12,5 cm a hosszirányú állítás, ezen kívül a támladőlésszög állítható elektromosan. A 3. sor mögött 300 literes a csomagtér, a padló alatt további 20 litert lehet elpakolni, a csomagtérajtó vízszintesen osztott, a lenyíló alsó rész terhelhetősége 300 kg, így az padnak vagy tárolónak használható.