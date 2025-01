Saját ízlésének megfelelő Ioniq 5 N-t készít a Drift Király

Fotó: Hyundai

Villanyautókkal akarja meghódítani a japán piacot a Hyundai, és mindent megtesz a termékeinek a népszerűsítésére. Például a 2025-ös Tokyo Auto Salon tuningkiállításon a Drift Király, azaz Keiichi Tsuchiya által megálmodott Hyundai Ioniq 5 N-t állítanak ki az Autobacs autóalkatrész-forgalmazó vállalkozással közösen – utóbbi fogja árulni a tanulmány egyedi alkatrészeit, náluk már most is megtalálhatóan az N Performance Parts alkatrészek. Keiichi Tsuchiya korábban már vezette a Hyundai Ioniq 5 N-t, akkor nagyon tetszett neki a 650 lóerős rendszerteljesítményű forró modell. Kérdés, hogy csak a megjelenésen javítanak a mostani együttműködésnél, vagy netán a menettulajdonságokat is a Drift Király ízléséhez/sportjához igazítják?