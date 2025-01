A világ megőrül érte, a Tesla mégis átalakította

Új a nappali és éjszakai fényviszonyokhoz dinamikusan integrált hangulatvilágítás, amely személyre szabható

Fotó: Csudai Sándor

Megmaradt az indexkar, hátul is lett képernyő

Belül a Model Y pont annyira és úgy változott, mint a Model 3: inkább a funkcionalitás, a komfort, az anyaghasználat és a technológia finom fejlesztéséről van szó, mintsem alapos átdolgozásról. Hátul is megjelent egy kisebb, 8 colos érintőképernyő, és elöl-hátul 30 mm-rel hosszabb lett az ülések ülőlapja, és elül az ülések már szellőztethetők is (korábban csak fűtésre volt lehetőség). Hátul elektromosan állítható a háttámla szöge, és a ledöntést akár a kocsi mögött állva, a csomagtartóban lévő gombbal is kezdeményezhetjük.

A második sor elektromos háttámlával szerelt ülései is nagyobb kényelmet nyújtanak, köszönhetően a könnyebben hozzáférhető övcsatoknak, a hosszabb ülőlapnak és a vastagabb párnáknak

Fotó: Csudai Sándor

Mivel annyi kritikát kapott tavaly a Model 3 kormányra költöztetett irányjelző-gombjai miatt, a frissített Model Y-ban meghagyták a bajuszkapcsolót a kormány mögött, de

a szekvenciális kar működése így is megszokást igényel,

mert egy pöccintés után visszaáll a kezdő pozícióba, és a villogás leállításához még egyszer hozzá kell nyúlni.

Megmaradt az indexkar, de használat közben visszaáll a vízszintes pozícióba

Fotó: Csudai Sándor

Érezhetően javult a minőségérzet, amit a műszerfal varrott műbőr-borítása és az áttervezett középkonzol precízen járó valódi alumínium fedelei jeleznek. Továbbra sincsenek fizikai kapcsolók, de újratervezték a 15,4 colos érintőképernyőn futó menüt, amely az eddiginél könnyebb használatot ígér. Például idővel javasolja a rendszer, hogy a felhasználó által gyakran használt elemeket kitegye a kezdőképernyőre,

a beszédvezérlés pedig már internetes segítséggel igyekszik megoldani azokat a problémákat, amelyekkel a fedélzeti rendszer nem boldogul.

Gyorsabbak és biztosabbak a szoftverfrissítések, mert a mobilhálózati letöltési sebesség 50%-kal, a mobilhálózati hatótávolság 30%-kal lett nagyobb, de a fizikai telefonkulcs teljesítménye és megbízhatósága is tízszeresére nőtt.

Az új, 8 colos hátsó érintőképernyő integrált klímavezérlőket és szórakozási lehetőségeket, például játék-, hang- és videostreamelést kínál

Fotó: Csudai Sándor

Az újdonság varázsát meg kell fizetni

A frissített Model Y már rendelhető Magyarországon, de egyelőre csak az egyedi látványelemeket tartalmazó, gazdag felszereltségű limitált Launch Series kiadásban, összkerekes Long Range változatban, szigorúan öt üléssel, fekete vagy ezüst színben.