Több dolog is furcsa a Mercedes-Benz S kupé szabadalmi ábrák kapcsán

Fotó: Robu / EUIPO

Rendszeresen belefutnak abba az autógyártók, hogy a szabadalmi hivatalba benyújtott kérvény – az eljárás időtartama változhat – alapján olyankor élesedik a jogi védelem, amikor még meg se tartották a hivatalos bemutatót. Az ilyen esetek aztán a kémfotó rovatban végzik. Most az EUIPO adatbázisban jelentek meg Mercedes-Benz S-osztályos kupé ábrák, külön egy Mercedes-AMG és egy Mercedes-Maybach változat. Nem csak a lökhárítók és a felnik jelentik az eltérést, de a Maybach modellen osztott hátsó szélvédőt is látunk; a „laposabb” tetővonal annak tudható be, hogy hosszabb tengelytávolságú a kiindulási alap.

Fotó: Robu / EUIPO

Azonban ezek az autók nem gyárinak tűnnek, hiszen egyszerűen csak kupévá alakított S-osztályos limuzinról van szó, márpedig a C215-ös (1998-) CL kupétól kezdve már teljesen saját modellként futottak a nagy kupék, ráadásul hiányoznak a stuttgarti kupék jellegzetességének számító keret nélküli ajtók is. Aztán ott van a tény, hogy nem a gyár (aktuálisan Mercedes-Benz Group AG a cégnév) a tulajdonosa a formatervnek, hanem a svájci Robu részvénytársaság, amelynek meglehetősen szegényes a webes jelenléte, az EUIPO adatbázisban pedig még a Bussink GT R SpeedLegend autó formaterve köthető hozzájuk – amivel kapcsolatban épp egy „érvénytelenítési eljárás” van folyamatban. Az ábrák egyébként valódi fényképek alapján, számítógépes manipulációval készültek, a Maybach kupé szélvédőjén keresztül látszik, hogy a grafikus elfelejtette a limuzin B oszlopát és magas tetővonalát eltávolítani az ábráról, az AMG kupé szélvédőjén keresztül is látszik a kiindulási alapot jelentő fényképen szereplő limuzin hátsó háromszög ablaka.

Fotó: Robu / EUIPO

Ezek után csak annyit tudunk teljes bizonyossággal állítani, amit látunk: valaki valahol Mercedes-AMG és Mercedes-Maybach S-osztályos kupék építését tervezi. A Bussink GT R SpeedLegend kapcsán felmerül a HWA-kapcsolat, az AMG alapítójának cége nagyon jó kapcsolatokat ápol a gyárral, de az is legfeljebb félhivatalos, nem pedig gyári átépítés lesz. Ha egyáltalán lesz...