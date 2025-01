Több mint ötméteres terepjáróval koronázza meg a választékát az MG

Van, amikor a kicsi is számít, így az MG Motors indiai kínálatát aktuálisan megkoronázó, 4985 mm hosszú Gloster terepjáró fölé érkezik hamarosan az 5046 mm hosszú Majestor.

Papíron minimális a különbség, a gyakorlatban viszont már ennyi is elég ahhoz, hogy az ország legnagyobb szabadidő-autója legyen az újdonság. Ami egyébként egyszerűen egy átmárkázott LDV/Maxus D90-es – a SAIC konszern jóvoltából tud ilyen gyorsan bővíteni az MG.

Még nem árulták el az MG Majestor műszaki részleteit, de várhatóan az Glosterben is elérhető 2,0 literes biturbó-dízellel (216 LE/479 Nm) adják majd a több mint 5 méteres szabadidő-autót, amely alapáron kap 3 üléssoros belsőt és összkerékhajtást is. Egyébként is gazdagabb felszereltség jellemzi majd az MG márka indiai kínálatát megkoronázó modellt.