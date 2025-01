Hamarosan érkezik a Toyota RAV4 új generációja, ezt lehet tudni róla

Hamarosan véget ér a jelenlegi, ötödik generációs Toyota RAV4 pályafutása. A modellsorozat aktuális képviselője 2019-ben mutatkozott be, és azóta nem csupán a Toyota legnépszerűbb globális típusa, de a világ egyik legnagyobb számban eladott autója is lett.

Fotó: Smarter Media

A rendelkezésre álló információk szerint a következő generációs Toyota RAV4 a jelenlegi TNGA-K platform modernizált változatára épül majd. Ez borítékolható, hiszen a TNGA architektúrában még vannak tartalékok – hogy mást ne említsünk,

a padlólemez alkalmas tisztán elektromos hajtáslánc befogadására,

amit a következő RAV4 minden bizonnyal ki is használ majd.

Fotó: Smarter Media

Az akkumulátoros elektromos modellváltozatról semmi konkrétum nem áll rendelkezésre (egyes források akár 130 kilométeres hatótávolságot vizionálnak), a lényeg azonban az, hogy az elektromos RAV4 verzió fontos új piacokat nyithat meg a Toyota számára.

A belső égésű, full hibrid és plug-in hibrid opciók várhatóan jelen formátumukban, de feljavított kivitelben lépnek át az új modellbe:

takarékosabb, erősebb, tisztább üzemű erőforrásokra számítunk. A fejlesztés alatt álló 1,5 és kétliteres turbómotorok izgalmas adalékként jelenhetnének meg a RAV4 portfóliójában, ám erre csak egy esetleges sportmodell bevezetése esetén látunk valódi esélyt. Ez nem kizárható, ahogy egy kibővített terepalkalmasságú variáns sem elképzelhetetlen.

Fotó: Smarter Media

A TNGA-K platform nem csak a hajtásláncok, hanem a technológiatartalom terén is támogatja a további fejlesztést. Az új generációs vezetőtámogató rendszerek megjelenésével még biztonságosabbá válhat a modellcsalád, fejlődhet az infotainment rendszer és a konnektivitás, valamint bővülhet a félig önvezető funkciók köre és tudása.

Fotó: Smarter Media

A jelenlegi RAV4 formaterve jókor jelent meg jó helyen: az elsők között szakított a korábban jellemző, lágy, gömbölyded vonalakkal, ezért dizájnja még most sem hat elavultnak a Toyota palettáján. Ezzel együtt a C-HR, a Prius vagy a Japánban és Észak-Amerikában forgalmazott új Crown-generáció jellegzetes „hammerhead” orrkialakítása vélhetően a RAV4-esen is helyet kap, amint az a Kínából kiszivárgott fönti fotón is látható. Az U alakú LED-es lámpatestek, és a (vélhetően piactól függően) tömör vagy rácsszerűen tagolt homlokfal pengevékonyságú felső pereme minden bizonnyal a középkategóriás SUV-nak is jól fog állni.