Ugye, megmondtuk? - Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD teszt

Ideális formájú a csomagtartó, három részre osztva dönthető a támla, de kissé magasan húzódik a rakodóperem. Aki megspórolja az AWD rendszert, nagyobb, 397 literes térbe pakolhat

Fotó: Polyák Attila - Origo

Plusz lóerőket ad a Toyota Yaris Cross, ha megfizetik

Esetünkben az AWD rendszer amúgy nem kardános-mechanikus hajtást jelent, hanem egy második, hátsó villanymotort, ami sáros mellékúton vagy hóban elakadva nyújthat segítséget. Ez az opció eddig is elérhető volt a Yaris Cross-hoz, miként az 1,5-ös, szívó benzinesen alapuló hibrid hajtás sem ismeretlen, újdonság viszont, hogy immár 130 lóerős összteljesítménnyel is elérhető az eddigi 116 lovacska mellett. Pontosan ilyen, „tuningolt” rendszer dolgozott a tesztautónkban, és ha sportossá nem is, de érezhetően könnyedebbé tetté a Toyota mozgását.

Magasabb felszereltségnél felfelé 7 helyett 12,3 colos digitális műszercsoport jár. Kicsit több lett most a puha burkolat, de direkt fényévekre jár a közeli rokon Lexus LBX minőségétől

Fotó: Polyák Attila - Origo

Főleg előzésnél, hegyi úton vagy megpakolva érezhető a plusz lendület, ami az átdolgozott vezérlés mellett elsősorban a nyomatékosabb (141 helyett 185 Nm) fő villanymotor hozadéka. Aki nem sajnálja taposni a gázpedált, a pontos – de túlzott rásegítésű- kormánnyal és

az igényes, az AWD modellben hátul multilink futóművel még némi szórakozást is találhat a Yaris Cross megkergetésében,

ám örömét nem csak az eCVT erőátvitel okozta nyúlós gyorsulásérzet fogja beárnyékoni, hanem bizony a háromhengeres benzinmotor jellegzetes brummogása is.

Csak 0,5 másodpercet javít a 0-100 km/h sprintidőn (11,3 s) az izmosabbik hibrid hajtás, de előzéseknél hozza a várt pluszt. Teljesen reális a 4,5-5,4 literes WLTP átlagfogyasztás

Fotó: Polyák Attila - Origo

Javul a helyzet, ha nyugodtabb tempóval autózunk, de sajnos ilyenkor is vissza-visszatérő útitársunk a motorzaj, sztrádatempónál pedig a korábbinál gondosabb szigetelések, illetve vastagabb üvegek ellenére a zajkomfortja inkább átlag alatti. Ugyanez azonban az étvágyára is igaz, különösen városi forgalomban: ha odafigyelősen gyorsítunk-lassítunk és sokat hagyjuk árammal menni, bőven 5 liter alatti értékek hozhatók, nálunk vegyes használatban végül 5,4 liter lett az átlag. Csak szólunk, hogy a sima Yaris még kevesebbet fogyaszt, és finomabban rugózik.