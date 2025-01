Top10: ezek lesznek a legfontosabb új autótípusok 2025-ben

Idén sem lesz hiány izgalmas autóújdonságokban, az alábbi összeállításban csak azok a modellek szerepelnek, amelyeknek még nem mutatkozott be hivatalosan a szériaváltozata. Ezért maradt ki sok olyan, megfizethetőnek ígért újdonság, mint például a BYD Atto 2, a Citroën C3 Aircross, a Dacia Bigster, a Fiat Grande Panda, a Hyundai Inster, az MG ZS/HS, a Renault 4/5, az Opel Frontera, a Skoda Elroq, valamint a legjobban várt villanyautó, a tavasszal érkező Suzuki e-Vitara és testvérmodellje, a Toyota Urban Cruiser is.

Korábban már részletesen bemutattuk a Suzuki e-Vitarát

Fotó: Suzuki

A következő autókól lesz szó:

1. Alfa Romeo Giulia

Forrás: Autocar

Lassan véget ér a korosodó olasz szedán pályafutása – legalábbis belső égésű motorokkal. Jön ugyanis az új, tisztán elektromos generáció, amely az olasz Giorgio helyett már a Stellantis-konszern STLA Medium platformját használja (ez van az új Peugeot 3008 alatt is).

Azt ígérik, a sportos vezethetőség nem csorbul majd a villanyra váltástól,

és erőből sem lesz hiány, ugyanis az alapmodell is kb. 350 lóerőről indul majd, a Velocéval kapcsolatban 800, a Quadrifoglióval kapcsolatban pedig már 1000 lóerős csúcsteljesítményről pletykálnak (utóbbi kétszer annyi lenne, mint a régi QV esetében). A nagyobb akkus verzióknál a hatótáv akár 700 km is lehet, a gyors tölthetőségre pedig a 800 voltos architektúra a garancia. Nagyjából egy évvel a Giulia után az azonos alapokra épülő Stelvio SUV, két évvel később pedig egy egy mérettel nagyobb szedán is bemutatkozik, amely a BMW i5 konkurense lesz. Mindhárom új elektromos Alfa Romeo Olaszországban, a Cassino üzemben készül majd.

2. BMW iX3 "Új Osztály" (Neue Klasse)

Debrecenben készül majd az új iX3-as

Fotó: BMW

Debrecenben kerül majd sorozatgyártásba 2025 végén az új Neue Klasse műszaki alapra épülő első BMW, egy középkategóriás SUV. Nagy valószínűséggel az iX3 nevet örökli meg az újdonság, amely

csak elektromos hajtással lesz elérhető.

A magyar BMW-t a képen látható Neue Klasse X tanulmányautó előlegezte meg, a maláj védjegyhivatal jóvoltából napvilágot látott rajzokon pedig azt is láttuk, hogy a szériaváltozaton nem sokat vesznek vissza a drasztikusan újszerű megjelenésből. Épp csak rendes tükrök, süllyesztett kilincsek kerülnek az ajtókra, a kerekek átmérője csökken. Egyelőre annyit tudni a technikáról, hogy a 800 voltos nagyfeszültségű rendszer a korábbihoz képest harmadával gyorsabb töltést tesz lehetővé, az akkumulátor energiasűrűségét 20 százalékkal növelik, az első iX3-ashoz képest harmadával nagyobb lesz a hatótávolság (még 800 km-es változatról is volt említés). Többféle kapacitású akkumulátort is kínálnak majd az egy hajtómotorral 300, két hajtómotorral 600 lóerős iX3-ashoz. Hasznos képesség, hogy a kétirányú fedélzeti töltő jóvoltából a Neue Klasse villanyautók képesek hálózati energiatárolóként is működni, és megfelelő adapterrel elektromos készülékeket üzemeltetni.