Új tartozékot tesznek kötelezővé az autókban

A hatóságok szerint a jelenlegi elakadásjelző háromszög nagy kockázatokat rejt magában, mert baleset vagy meghibásodás esetén a járművezetőknek a forgalomban kell megfelelő távolságra elhelyezni a jelzést - írta a Kreszváltozás. Ez veszélyes helyzeteket teremt, különösen autópályákon, rossz időben vagy nagy forgalom esetén.

A villogó lámpát egyszerűen a jármű tetejére kell helyezni. Az új figyelmeztető eszköz egy hordozható, akkumulátorral működő villogó lámpa, amely sárga, jól látható jelzést bocsát ki, legfeljebb egy kilométeres hatótávolsággal. Az új figyelmeztető lámpáknak rendelkezniük kell a mobilhálózathoz való csatlakozási lehetőséggel is.

Forrás: Dirección General de Tráfico

Aktiválás esetén 100 másodpercenként automatikusan elküldi a jármű helyzetét a spanyol közlekedési hatóság, a DGT (Dirección General de Tráfico) segélyszolgálatának. Ez a funkció gyorsabb reagálást tesz lehetővé vészhelyzetben. A rendszer azonban csak a helyadatokat továbbítja, és az átvitel leáll, amint a lámpákat lekapcsolják.

A turisták számára, akik saját járművel lépnek be Spanyolországba, nem változik semmi, továbbra is az elekadásjelző háromszöget használhatják. Az új szabályozás csak a Spanyolországban nyilvántartásba vett járműveket érinti, így a bérautókat is.