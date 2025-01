Versenyautóként debütált a Lada Iskra

Fotó: Lada Sport

Néhány nap múlva rendezik meg a 27. Race of Champions nevű jégversenyt Togliatti mellett, ahol egy 2,5 km hosszú pályán mérik össze tudásukat a szervező Lada által meghívott versenyzők. Az utóbbi években Vesta versenyautókat használtak, de idén már az új Lada Iskra nevű kisautó is ott lesz majd a megmérettetésen.

Kifejezetten a jégautózásra építették meg a Lada Iskra versenyautókat, ami speciális felfüggesztést jelent. Újak a rugók és a lengéscsillapítók, utóbbiak szilentek helyett gömbcsuklókkal csatlakoznak a lengőkarokhoz, amelyeket megerősítettek. Az eredetileg 1,6-os blokkban a főtengely lecserélésével növelték meg a lökettérfogatot 1,8 literre, megerősítették a hajtókarokat, módosították a szívó- és kipufogórendszert, új a motorvezérlő elektronika, így a teljesítmény 173 LE, a nyomaték 200 Nm – ebből 150 Nm már 2500/perces fordulaton a vezető rendelkezésére áll. A váltó 6 fokozatú szekvenciális, részlegesen önzáró differenciálmű mellett még megerősített féltengelyek is szerepet kapnak a hajtásban. A versenyen 7 mm-es szögekkel ellátott Pirelli abroncsokat használ mindenki. Elöl az Iskra széria-fékei dolgoznak a versenyautóban is, hátra a Vesta tárcsafékeit szerelték, hidraulikus a kézifék és állítható a fékerő-elosztás.

A tömegcsökkentés érdekében teljesen kipakolták az utasteret, a műszerfalat egyszerű elektronikus kijelzővel váltották ki, természetesen bukókeret és tűzoltó berendezés is van a fedélzeten. A Lada Sport Rosznyeft lényegében a fejlesztésből veszi ki a részét azzal, hogy a sorozatgyártás megindulása előtt versenykörülmények között is kipróbálja a Lada Iskra tudását, a Vesta piacra dobásakor is így jártak el.