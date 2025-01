Visszakapta a nevét a Lotus

Fotó: Youngman

2024. decemberében lezárult a Youngman csoport 2019 csődje után indult jogi eljárás, és a Geely konszern visszakapta a Lotus márkanév, márkajelzés használati jogát Kínában is. Az egész még a kétezres évek elején indult, amikor a brit autógyártó megállapodást kötött a busz- és teherautó gyártó Youngman Csoporttal arról, hogy azok Kínában forgalmazzák típusait, illetve a kínaiak rögtön az akkori Lotus-tulaj Protonnal is megállapodtak azok típusainak forgalmazásáról – amihez szintén a Lotus nevet használták. Noha a járműszállítási megállapodás már 2012-ben véget ért, a márkanév használatának joga maradt a Youngman Csoportnál, és nagyon nem akartak lemondani róla. Az idő közben a Lotus tulajdonos Geely konszern a Youngman Csoport 2019-es csődje után indított pert a márkanév visszaszerzésére, ami most, 5 év után zárult az ő szempontjukból sikeresen. Azért is fontos, hogy immár egyedüliként rendelkezik a Lotus márkanév és márkajelzés jogával a Geely, mert 2025 jubileumi év lesz, a brit márka 75 éves fennállását és az Esprit sportkocsi 50 éves születésnapját is megünneplik.