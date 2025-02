44 év után letaszították a trónról a Ford F-150-est, az USA legnépszerűbb új autója a Toyota RAV4

Egyedülálló sorozat ért véget, hiszen 44 év után letaszították az USA legnagyobb darabszámban értékesített járműve trónjáról a Ford F-150-est, 2024 folyamán ugyanis a legtöbben a Toyota RAV4-est választották. Utóbbi már életciklusának vége felé jár, de még így is sikerült 9%-kal növeli az értékesítést, míg a Ford pickupjánál 5%-ot esett vissza az értékesítés. A soron következő pozíciókban is helycsere történt, a Honda CR-V 11%-os növekedéssel leelőzte a Tesla Model Y-t, amelynél a 3%-os visszaesés betudható annak, hogy a frissítés miatt sokan elhalasztották a vásárlást. Sokat elárul a piaci viszonyokról, hogy a Stellantis konszern egy terméke se kerül be a Top10-be, a Ram 1500-as pickup 200 006 darabos értékesítése 26%-os mínusz az egy évvel korábbihoz képest, a 7-ről a 13. helyre esett vissza a listán.

A márkák versenyében mindössze annyi a változás az első 10 között, hogy a Jeep kiesett a 8. helyről (így már szintén nincs Stellantis-érdekeltség ezen a listán), ahová a 10-ről ugrott előre a Subaru 6%-os növekedéssel; ennek a korábbi helyezését a GMC vette át. A Tesla eközben változatlanul a 9. helyen pihen, a Top10-es listán egyedül ez produkált minimális visszaesést -1%-os eredménnyel.