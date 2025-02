A használt autók csúcstartója a Skoda Octavia

A www.hasznaltauto.hu internetes portál adataiból világosan látszik: a Škoda Octavia több, mint 4 millió kereséssel került a dobogó elejére. Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy vásárló mit gondol az autóról. A letenyei Somogyi András, a Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesület elnökének 1970 óta, immár 55 éve van jogosítványa, vagyis nem ma kezdte. A családban rengeteg autó megfordult, például kezdetben Polski Fiat, aztán Opel Astra, Škoda, Suzuki, Volkswagen Golfból 3-as és 4-es széria egyaránt. Az első Octavia bő tíz éve, 2014-ben került Andráshoz.

Használt Škoda Octavia típusú autóját mutatja Somogyi András, melyből a kombi változat mellett döntött

Fotó: Szakony Attila

Škoda Octavia: kényelmes útitárs

– A lábsérüléssel bajlódó fiamnak segítettem a munkájában, vagyis szinte egész országban vittem egyik helyről a másikra egy Škoda Octavia típusú autóval – mesélte András. – A dunántúli települések mellett gyakran vezetett az utunk az Alföldre is, eltérő igénybevételt jelentett a személygépkocsinak is, hogy az alsóbb rendű utakon kívül az autópályán is hajtottam. Ez idő alatt beleszerettem az Octaviába, hiszen egy nagyon jól és könnyen kezelhető "munkatársra" találtam, ami ráadásul a kényelmével is elkényeztetett. Amikor családi autó vásárlásban gondolkoztunk nem is jöhetett más szóba, mint ez a típus. Akkor a Škoda Octavia III-as szériából választottunk egy kombi verziót még újonnan került hozzánk és a feleségemmel felváltva vezettük. A puttonyos kivitel praktikus ötletei mellett a kabátakasztó, vagy a hátsó üléstámla csomagtérből előredönthető funkciója jelentetett további pluszt.

Az enteriőrre sem lehet panasz, modern és kényelmes

Fotó: Szakony Attila

Használt autók között az Octavia legnépszerűbb

Somogyi András hozzátette: annyira rajongott a formáért és az újításokért, hogy tavaly leváltotta a korábbi típust az Octavia IV-es szériára. Ezúttal viszont jó barátja, Istiván Tamás használt autó kereskedéséhez fordult, ahol egy kevés kilométeres, fél éves használt Škoda Octavia vásárlása mellett döntött.

A tágas csomagtartó az egyik előnye a Škoda Octaviának

Fotó: Szakony Attila

Fejlődő széria

– A speciális, úgynevezett lávakék színben azonnal lenyűgözött a 1,5 literes 150 lóerős turbó benzinmotoros autó – mondta. – A Škoda ár-érték aránya a legkedvezőbb a piacon, vagyis a felmérésben szereplő több mint 4 millió ember nem tévedett. Sajnálatos, hogy később nem feltétlenül az Octavia mellett döntenek, ugyanis ahogy fejlődik a széria úgy bővülnek a kényelmi szolgáltatások. Az egyik ilyen, a Travel Assist, mely átveszi a jármű irányításának egy részét, hogy megkönnyítse a vezetést és a forgalom figyelemmel kísérését. Ami nem változott: hatalmas, kényelmes, modern és átgondolt családi autó. Ezen felül Nagykanizsán még biztosított a megfelelő és kiváló szervizháttér, mely ugyancsak óriási előny. Kevés kilométerrel megkímélt, garázsban tartott autót vettem az új 11 millió forintos listaár alatt.