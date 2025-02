A katalizátor- után a hátsólámpa-lopásra álltak át a bűnözők

A katalizátorok után most újabb slágeralkatrészt találtak maguknak a tolvajok, a 13. és 14. generációs Ford F-150/F-250 hátsó lámpákat – a 2018-as modellfrissítés utáni példányokról van szó. Ezek drága alkatrészek, mert nem csak LED-technológiával rendelkeznek, de a holttérfigyelő érzékelőit is itt helyezték el a konstruktőrök. Ehhez képest meglehetősen egyszerű a kiszerelésük, a platóajtó lenyitása után már hozzá is lehet férni a rögzítőcsavarhoz, és pár pillanat alatt eltávolítható a hátsó lámpa. A márkaszervizekben változattól függően 2500-6000 dolláros áron vállalják a pótlást, bontott alkatrészt nehezen lehet szerezni, hiszen pont azok hiánya miatt alakult ki kereslet a lámpákra. Most például egy 3 tagú bandát kapcsolt le a rendőrség, akik 34 Ford F-150 és F-250 pickupnak a hátsó lámpáit lopták el, ezzel 92 000 dolláros (36,2 millió Ft) kárt okozva. Az eset emlékeztet egy kicsit arra, amikor 1 évtizeddel ezelőtt előszeretettel lopták a Porsche fényszórókat Hollandiában; akkor nem autóalkatrésznek kellettek a lámpák.