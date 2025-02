A valaha volt legerősebb benzines Audit is lehet még fokozni

Fotó: Abt

Nemrég mutatkozott be a valaha volt legerősebb, belső égésű motorral szerelt Audi, az RS Q8 performance szolgál kiindulási alapnak az Abt RS Q8 Legacy Edition-höz. A tuningcég egyelőre csak számítógépes grafikákat adott közre az újdonságról, amelyet március 20-án mutatnak majd be, de már addig is gyűjtik a megrendeléseket a 125 példányban készülő szuper szabadidő-autóra.

Fotó: Abt

A 4,0 literes V8-as biturbó teljesítményét 760 LE/980 Nm-re növelik, extra szellőzőnyílások javítják a motortér hőháztartását, a hátsó lökhárítóban 4 darab 105 mm átmérőjű kipufogónak szorítanak helyet. Sokat javít még a tudáson az Abt által fejlesztett futómű-vezérlés, amely a légrugók és lengéscsillapítók folyamatos vezérlésével csökkenti a karosszéria oldaldőlését, különösen hirtelen terhelésváltásoknál. A karosszériát és az utasteret látható karbonból készített szárnyakkal és díszekkel töltik meg. Az Abt Audi RS Q8 Legacy Edition csomag ára 95 900 euró, ebben azonban még nincs benne a beszerelés és vizsgáztatás költsége, illetve a kiindulási alapot jelentő szabadidő-autó.