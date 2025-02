Érzelmi húrokat penget - bemutatjuk az Alfa Romeo Juniort!

1. Új fészekaljból származik

Különleges helyzet állt elő az Alfa Romeónál a három SUV-modell génállományával: a nagy, korosodó Stelvio az önálló Giorgio platformra, a középső Tonale a Fiat-eredetű Small Wide padlólemezre, míg a legkisebb Junior a Stellantis konszern francia tervezésű e-CMP2 alapra épül. Senki sem csinál titkot abból, hogy a 115 éves, szebb napokat is látott márka eladásainak jelentős fellendülését várják a 4,17 méter hosszú, tehát a Suzuki Vitarához hasonló méretű Juniortól, amely az első elektromos hajtással is kapható Alfa Romeo, és Lengyelországban készül – utóbbi tény miatt fúrta meg az olasz kormány az eredetileg neki szánt Milano nevet.

Felszereltségtől függően klasszikus (Leggenda) vagy modern (Progresso) hűtőrács-pajzs díszíti az orrát. Emellett a középen elhelyezett rendszám is jelzi az új időket az Alfánál

Fotó: Alfa Romeo

2. Szokatlan, de érdekes formavilág

Egy Alfának fontos az érzelmekre hatnia, és ebben most sincsen hiány: lendületes az övvonal, rövidek a túlnyúlások, izgalmasok a lemezfelületek és feltűnő a függőlegesen lecsapott far – a lámpáiba még a Maserati 3200 GT-t is beleláthatjuk.

Alapesetben 17 vagy 18 colos kerekeken gördül a Junior, kivéve a Veloce sportkivitelt, mely óriási, 20-as kerekeket kap.

Számos izgalmas részletmegoldást rejt a forma, köztük a kétféle, klasszikus vagy modern kivitelben elérhető Scudettót, vagyis hűtőrács-pajzsot. Amúgy az elektromos kivitelek motorháztetője alá Mopar kábeltartó rekesz kérhető, a csomagtartó pedig hajtástól függően 340, 400 vagy 415 literes.

Három-három LED-szegmens világít a hátsó lámpákban, akárcsak elöl a fényszórókban. Hat színből lehet választani, akár fekete tetővel kombinálva is; az Ibrido Q4 kivitel hátul is hajt

Fotó: Alfa Romeo

3. Csőműszer-hatás és fizikai gombok

Örömteli, hogy a belsőépítészek szakítani tudtak a napjaink műszerfalait uniformizáló divattal, és nem építették egybe a 10,25 colos kijelzőket. Helyette a vezetővel klasszikusan alfás, kerek árnyékolók alól néz farkasszemet a valójában szögletes formájú digitális műszeregység, középen pedig az érintőképernyős multimédia olyan funkciókat kínál, mint navi töltőpont-keresése vagy a ChatGTP támogatású beszédvezérlés. Szépek a szélső kerek légbeömlők és a kárpitok, külön jó hír, hogy a klímavezérlés fizikai gombsort kapott. Ebben a kategóriában átlagosnak számít a helykínálat, de megnyerő a hangulat, különösen a Velce kivitel komoly Sabelt sportüléseivel.