Autótesztek a hőskorból – BMW 318is, a technikás játékos

Kezdjük a lényeggel: az új 318is (az „is” jelölés itt a befecskendezős, sportos változatra utal) szíve, vagyis erőforrása a 16 szelepes hengerfej miatt különleges, amúgy az 1987-ben bevezetett 1,8-as, négyhengeres motoron alapul. Ám az igazsághoz tartozik, hogy a négyszelepes technika a BMW-nél csaknem negyed évszázadra visszanyúló hagyományokra vezethető vissza, elsősorban a motorsportban (beleértve a Forma-1-et is), ugyanakkor a világ országútjain futó 10 000 M Coupé, 4000 M5 és 14 000 M3-as modell, s nem utolsósorban a K1-es szuper motorkerékpár is ehhez a „kékvérű” vezérléssel szerelt BMW-családhoz tartozik.

Hasonlóak az arányai, mint a négyajtós limuzinnak, mégis sportosabb a kétajtós Coupé

Fotó: Autó-Motor Archív

A hengerenként négy szeleppel és felül elhelyezett két vezérműtengellyel ellátott, 136 lóerős teljesítményű és 172 Nm maximális forgatónyomatékú motorral BMW 3-as valóban dinamikus, miközben fogyasztása a városi, az autópályás és a legtakarékosabb egyenletes hajtás átlagát alapul véve, 8-8,5 liter/100 km ólommentes szuperbenzin.

Már az alsó fordulatszám-tartományban is jó húzóerővel, gyorsulási készséggel rendelkezik,

60-ról 100 km/óra sebességre a IV. fokozatban 11,5 sec, míg az V. fokozatban pedig 60-ról 140 km/óra tempóra 38,0 sec alatt gyorsul fel. Emellett a hátsókerék-hajtású kocsi tömegelosztása az 5-ös sorozatnál alkalmazott megoldáshoz hasonlóan, mintegy fele-fele arányban esik az első és a hátsó tengelyre.

Derék menetteljesítmények: 9,9 sec alatt gyorsul százra, a maximális sebessége 202 km/h

Jó úttartását, éles fordulókban is biztonságos manőverezését a fogasléces (21,4:1 változó áttételű) kormányzás, az egylengőkaros, rugólábas, stabilizátoros sportfutómű a kétcsöves, gázos gázlengéscsillapítókkal együtt igen jól szolgálta. Ugyanez igaz a ferde lengőkaros, szintén M-technikájú hátsókerék-felfüggesztésre is; a szélesen terpesztett keréktáv révén az autó szűk kanyarokban, kiélezett manőverezések közben is biztonságosan kézben tartható. A kocsi könnyedén hagyja magát irányítani, s a kormányzási viselkedést nem befolyásolja a pálya állapota, a tömegelosztás, a kocsi terhelése.

Tágas a csomagtér, de magas a rakodóperem. Egy hét alatt mintegy 1500 kilométer tettünk meg a német rendszámú tesztautóval

Fejlett elektronika, minden szinten

Elöl a belső tér nagyvonalú, a kissé feszes első ülések kényelmes, biztonságos elhelyezkedést, és gyors manőverezés közben is megnyugtató oldaltartást tesznek lehetővé. Ugyanez azonban nem mondható el a hátsó ülésekről. Ám aki családi autót akar, annak a BMW változatai közül minden bizonnyal nem a tűzgolyó-robbanékonyságú, kétajtós Coupe kivitelű 318is modellre esik a választása. Jó dolog, hogy a vezetőülésből vizsgálva valamennyi kezelőelem úgy épült fel, hogy mind a vezető felé „néz”. Az autóelektronika ma ismert minden újdonsága rendelkezésünkre áll, az ellenőrző műszerek, fénydiódák, illetve az úgynevezett fedélzeti számítógép működtetésére.