Bemutatkozott a felfrissített BYD Atto 3

Fotó: BYD

Még januárban került be a kínai védjegy-adatbázisba a felfrissített megjelenésű BYD Atto 3-as – mármint annak kínai változata, a Juan Plus –, amelyet hivatalosan most mutattak be. Noha épp csak a lökhárítókat és a C oszlop megjelenését változtatták meg, a gyár generációváltásról beszél. Műszakilag az újdonságot a God’s Eye C vezetőtámogató rendszer jelenti, amely összesen 29 érzékelővel dolgozik – körkamera-rendszer és parkolósegéd is van a fedélzeten. Változatlan a hajtás, a BYD Atto 3-as első kerekeit egy 204 lóerős hajtómotor mozgatja, az akkumulátor 49,9 vagy 60,5 kWh kapacitású, amelyek a kínai szabvány szerint 430 vagy 510 km-es hatótávolságot biztosítanak.