Bemutatta 3-as szintű önvezető rendszerét a Stellantis

Fotó: Stellantis

Házon belül fejlesztette a Stellantis konszern az AutoDrive 1.0 elnevezésű önvezető rendszerét, ami bizonyos körülmények között lehetővé teszi a 3-as szintű önvezetést, azaz a sofőr elengedheti a kormányt és nem kell állandóan a forgalomra figyelnie. A dugóban araszolás terhét tudja levenni az emberi sofőr válláról az elektronika, ami legfeljebb 60 km/órás tempóval tud haladni. Ha a forgalmi és a meteorológiai viszonyok megfelelőek, a rendszer jelt küld a sofőrnek, aki egy fizikai kapcsoló megnyomásával aktiválhatja az önvezetést, ami távolság- és sávtartást illetve sávkövetést képes végezni. Enyhe esőben és sötétben is működik a rendszer, az érzékelőknek van külön tisztítójuk, hogy állandó legyen a teljesítményük.

Fotó: Stellantis

60 km/óránál nagyobb tempónál 2-es szintű önvezetést tesz lehetővé a Stellantis AutoDrive 1.0, azaz tudja irányítani az autót, de a vezetőnek mindig képesnek kell lennie az irányítás visszavételére. A Stellantis olyan rendszert készített, amely világszerte használható, képes a helyi törvényekhez igazodni és távoli frissítéssel lehet finomítani annak tudását. A mérnökök szerint a valós körülmények között szerzett tapasztalatok alapján idővel a 3-as szintű önvezetést egészen 95 km/órás tempóig ki lehet majd terjeszteni, illetve off-road körülmények között is képes lesz segíteni a vezetőt az AutoDrive 1.0.

Az egyetlen szépséghiba az egészben az, hogy noha technikailag kész a rendszer, annak piaci bevezetésére még várni kell. Az ok, hogy világszerte jogi korlátok, illetve épp azok hiánya miatt még nagyon korlátozott körülmények között használhatóak a 3-as szintű önvezető rendszerek. Amint ez változik, a Stellantis is lépni fog.