Kipróbáltuk a kínai villanyautót, ami idén már Magyarországon készülhet

Mindössze 10,5 méter a fordulókör átmérője, pedig elöl hajt

Fotó: BYD

Egyértelműen a komfortra hangolták az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futóművet, ami egy alapvetően városba szánt autónál jó döntés: a ballonos gumikkal

könnyedén semlegesítette a BYD annak a kevés csatornafedélnek és úthibának az ütéseit, amivel a madridi úthálózat szolgálni tudott.

De akkor sem kezdett túlzottan billegni kanyarban a karosszéria, amikor a városból kiérve egy szűk hegyi szerpentinre értünk, ami vélhetően az alacsony súlypont érdeme.

Nagyon komfortosnak tűnt a spanyol utakon a rugózás, de a végső ítélettel megvárnánk a hazai tesztet

Fotó: BYD

Sok fronthajtású villanyautónál problémás a nagy nyomaték útra vitele, de az Atto 2 ebből a szempontból is jól vizsgázik: a fékpedál is természetes, lineáris érzést ad jó adagolhatósággal, vagyis a regeneratív és az üzemi fékrendszer közötti átmenetet nem igazán érezni. Egypedálos vezetésre nincs lehetőség, a kétféle rekuperációs beállítás közül az erősebb is szerény lassulást biztosít. A speciális gumiknak is köze lehet hozzá, hogy gördülési zajt nagy tempónál is alig hallani, viszont talán emiatt is a szélzaj erősebb a vártnál, főleg az NFC-s érzékelőt tartalmazó nagy tükrök környékéről lehet hallani 100 km/h fölötti sebességnél.

Maradtak azért fizikai gombok az utastérben

Fotó: BYD

Mennyibe kerül?

Már az Active nevű alapfelszereltség is tartalmazza a központi érintőképernyőt, a 8,8 colos digitális műszerfalat, a vezeték nélküli Apple CarPlay-t és Android Autót, a hőszivattyút, a V2L-t, a panoráma üvegtetőt, az elektromos ülésállítást, az NFC-s nyitást (kulccsal, kártyával, okostelefonnal vagy okosórával is), a tolatóradart és -kamerát, a vegán bőrkárpitot és több mint egy tucat vezetőtámogató rendszert, például holttér-érzékelőt és adaptív tempomatot.

2025 utolsó negyedévében érkezik a 420 km hatótávú, gyorsabban tölhető nagy akkus változat kb. 15 millió forintért

Fotó: BYD

Spanyolországban 30 ezer euróba kerül, itthon

12 és 13 millió között lesz valahol az induló ára,

míg a Boost felszereltség, amely már a nagyobb, 12,8 colos érintőképernyőt, a fűthető első üléseket és kormánykereket, a hangulatvilágítást, valamint a 360 fokos kamerarendszert is tartalmazza, 2 ezer euróval (kb. 810 ezer forinttal) kerül többe. Meglehetősen kedvezőek a garancia feltételek is: hat év vagy 150 ezer km jár magára az autóra, nyolc év vagy 150 ezer km a hajtásláncra, és nyolc év vagy 200 ezer km az akkumulátorra, vagyis eddig garantálják, hogy nem megy 70% alá a kapacitása.